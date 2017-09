Jari Ronkainen on jättänyt asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, aikooko hallitus selvittää turvapaikkaa hakevien opiskelijoiden henkilöllisyyden ja rajoittaa opiskeluoikeutta.

Turvapaikanhakijoilla on lakien rajoittamatta oikeus opiskella Suomessa, vaikka turvapaikanhakuprosessi olisikin kesken.

Ronkainen toteaa, että Suomen viimeaikaisten tapahtumien myötä on tullut julki, että turvapaikanhakijat ovat saattaneet antaa vääriä tietoja, joita ei ole viranomaisten toimesta tarpeeksi huolellisesti tarkistettu.

– Näitä henkilöitä on integroitumisen varjolla opiskelemassa eri oppiasteissa. En halua lastemme joukkoon rikollisia tai terroristeja Euroopasta, Lähi-Idästä tai muualtakaan maailmasta. Odotan ministerin vastausta siitä, onko hyvä idea laittaa heitä kouluun ennen kuin tiedetään keitä he ovat, Ronkainen sanoo.

Kysymystään Ronkainen perustelee turvallisuustekijöiden ohella myös opiskeluista syntyvillä kustannuksilla. Toisen asteen koulutus on Suomessa maksutonta opetuskielestä riippumatta.

– Meillä on lukukausimaksut korkeakouluopiskelijoille, mutta ammattikoulussa tai lukiossa opiskelu on edelleen maksutonta kolmansien maiden kansalaisille. Tässä on yksi epäterve vetovoimatekijä lisää, Ronkainen katsoo.

Hänen mielestään henkilöllisyyden lisäksi todellinen ikä tulisi määrittää kaikilta itseään alaikäiseksi väittäviltä turvapaikanhakijoilta, mikäli on pienintäkään epäilystä siitä, että he voisivat olla täysi-ikäisiä.