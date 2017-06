Markku Jokisipilä: Loikkaaminen on kuolemansuudelma omalle poliittiselle uralle

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ei usko, että mikään julkisuudessa esitetyistä spekulaatioista toteutuu täysimittaisesti, jos europarlamentaarikko Jussi Halla-aho valitaan lauantaina perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

– On esimerkiksi puhuttu, että eduskuntaryhmästä olisi useampi kansanedustaja loikkaamassa muihin puolueisiin. En oikein jaksa uskoa siihen, että sieltä mitään kauhean isoa pakoa tapahtuisi. Jos kansanedustaja on lukenut vähän eduskunnan historiaa, tietää, että se on aikamoinen kuolemansuudelma omalle poliittiselle uralle lähteä loikkaamaan toiseen ryhmään. Yleensä he jäävät valitsematta seuraavissa eduskuntavaaleissa, Jokisipilä toteaa Verkkouutisille.

Jokisipilä ihmettelee sitä, että puolueen hajoamisesta ovat pohtineet julkisuudessa jopa perussuomalaisten kansanedustajat ja on spekuloitu sillä, ettei uuden puheenjohtajan yrityksiä puuttua esimerkiksi ministeriryhmän kokoonpanoon toteltaisi.

– Se on mielestäni aika amatöörimäistä ja kummallista keskustelua. Se ei anna hyvää kuvaa puolueesta ulospäin.

Ministeriryhmän kokoonpanosta Halla-aho on sanonut haluavansa keskustella eduskuntaryhmän kanssa.

Puolueen hajoaminen olisi jäätävä alku

Jokisipilä huomauttaa, että vielä ei tiedetä, minkälaisen linjan Halla-aho valitsee, jos hän voittaa puheenjohtajakilpailun.

– Sekin on ihan mahdollista, että jos hänet valitaan, hän pitääkin sovittelevan puheenvuoron puoluekokouksessa. Vaikka hän jakaa tunteita, hän on käsittääkseni hyvin rationaalinen toimija. Se olisi aika jäätävä lähtö puheenjohtajuuteen, jos se alkaisi sillä, että puolue hajoaa kahtia. Hänellähän on siihen mahdollisuudet itse vaikuttaa, Jokisipilä huomauttaa.

Lauantaina valittava uusi puheenjohtaja pitää linjapuheensa puoluekokouksen päätteeksi sunnuntaina kello 16.30.

Kokoomuksella ja keskustalla paljon pelissä

Julkisuudessa on kerrottu, ettei kokoomus suostuisi jatkamaan hallitusyhteistyötä Halla-ahon johtaman puolueen kanssa.

Jokisipilä huomauttaa, ettei kai kukaan muu kuin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ole sanonut julkisuudessa, ettei kokoomuksen pidä olla samassa hallituksessa Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole ottanut kantaa asiaan.

– Tietenkään Jussi Halla-aho maahanmuuttopoliittisine linjauksineen ei ole helppo nieltävä. Siitä varmaan keskustellaan, Jokisipilä sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on kertonut kutsuneensa jo hallituspuolueiden puheenjohtajat keskusteluun maanantaina.

Jokisipilä huomauttaa, että Halla-aho on todennut ymmärtävänsä, että puolue on sitoutunut hallitusohjelmaan ja sen toteutukseen vuonna 2015 ja uusia linjauksia tehdään sitten, kun vuoden 2019 eduskuntavaaleihin käydään.

– Sekä kokoomuksella että keskustalla on niin paljon pelissä ja niin paljon hävittävää, että kynnys lähteä muokkaamaan hallituspohjaa uusiksi on korkea. Kaikki mahdolliset konstit koitetaan ensin, ennen kuin siihen mennään, Jokisipilä arvioi.