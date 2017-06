Markku Jokisipilä: SDP on ideologisesti eksyksissä – "historiallinen tehtävä täytetty ajat sitten"

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, dosentti Markku Jokisipilä ei usko tuoreimman kannatusmittauksen vaikuttavan puheenjohtaja Antti Rinteen asemaan sen enempää kuin yksittäinen gallupmittaus yleensäkään.

– Mollisävy on leimannut koko Rinteen puheenjohtajakautta. Eduskuntavaalitulos oli puolueen historian huonoin, ja kuntavaalitulos oli puolueen historian huonoin. Nyt näyttää siltä, ettei presidenttiehdokkaan valitseminen ole yhtään helpompaa, Jokisipilä sanoo Verkkouutisille.

SDP:n kannatus on laskenut Ylen gallupin mukaan melkein prosenttiyksikön huhtikuusta. SDP on kannatusmittauksen mukaan nyt kolmanneksi suurin puolue 17,7 prosentin kannatuksella.

Jokisipilän mielestä vaikeudet presidenttiehdokkaan löytämisessä vahvistavat yleistä alennustilatrendiä, joka on jatkunut demareilla jo pitkän aikaa.

Hänen mukaansa SDP:n alennustila ei ole kiinni pelkästään Rinteen persoonasta, sillä useampi puheenjohtaja on jo yrittänyt kääntää puolueen kannatuksen nousuun.

– Pohjasyy on se, että puolue on ideologisesti eksyksissä. Perinteinen historiallinen tehtävä, joka heillä on ollut, on täytetty jo ajat sitten. Ensimmäisen ohjelman kaikki tavoitteet on saavutettu, eikä ole löytynyt uuttaa punaista lankaa, jota puolue toteuttaisi. Sosialidemokraattinen aate on jäänyt uudistamatta, Jokisipilä näkee.

Jokisipilän mukaan keskikentälle on nyt ilmaantunut vihreät, joka kilpailee samoista äänestäjistä.

Vihreät nousi jälleen uuteen ennätykseen Ylen kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus on toukokuun mittauksen mukaan 15,1 prosenttia.

Aiemmin kolme suurta puoluetta, demarit, kokoomus ja keskusta, keräsivät yhteensä 65–67 prosenttia kannatuksesta. Tällä vuosikymmenellä tilanne kuitenkin muuttui perussuomalaisten jytkyn myötä. Perussuomalaisten kannatuksen laskettua keskikentälle on tullut vihreät.

– Kolmen suuren kannatuksesta on murentunut noin kymmenen prosenttia pois, mikä on jättänyt tilaa muille puolueille, Jokisipilä analysoi.

Jokisipilän mielestä vihreiden kannatusnoste ei perustu vihreiden käynnissä olevaan puheenjohtajavaaliin, joka ei ole juurikaan näkynyt julkisuudessa.

– Kyllä siinä on paljon (puheenjohtaja) Ville Niinistön henkilökohtaista ansiota.

Jokisipilän mukaan Niinistö on tuonut vihreät marginaalista keskikentälle ja tehnyt siitä yleispuolueen. Niinistö on ottanut aktiivisesti kantaa asioihin ja tehnyt vihreistä houkuttelevan myös kokoomuksen ja demarien äänestäjille.

– Puoluejohtajana hän on yksi näkyvimpiä julkisuudessa. Hänellä on sosiaalinen media hyvin hallussa, ja hän reagoi nopeasti asioihin. Heidän kannattajakuntansa on sosiaalisen median kautta helposti saavutettavissa.

Jokisipilän mielestä vihreät myös hyötyvät puolueista eniten suvaitsevaisuudesta ja monikulttuurisuudesta, jotka ovat kansainvälisiä trendejä.

PS joutunut nielemään kompromisseja

Perussuomalaisten kannatus on laskenut käynnissä olevasta ja laajalti uutisoidusta puheenjohtajakisasta huolimatta.

– Perussyy on se, että he ovat joutuneet nielemään hallituksessa monenlaista kompromissia.

Jokisipilän mielestä perussuomalaisten äänestäjille on jäänyt epäselväksi se, mitä puolue on saavuttanut hallituksessa. Keskustan kannattajille on selvää, että keskusta on saanut aikaiseksi maakuntauudistuksen ja valinnanvapaus on kokoomuksen ansiota.

Lisäksi hallituksen talouslinja on Jokisipilän mielestä koetellut erityisesti soinilaisia pienyrittäjiä ja tavallisia pieniä ihmisiä. Turvapaikanhakija-aalto puolestaan tuli maahanmuuttokriitikoiden kannalta huonoon aikaan.