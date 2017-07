Yle: Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö viedään "niin pitkälle kuin on tarpeen"

Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan Suomi ei aseta puolustusyhteistyölle Ruotsin kanssa rajoja ennakolta.

– Voimme mennä yhteistyössä niin pitkälle kuin kummassakin maassa nähdään hyväksi, Jussi Niinistö sanoi Ylen Aamu-tv:ssä.

Hänen mukaansa tällä hetkellä valmistaudutaan siihen, että Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat ovat yhteensopivia myös kriisitilanteessa.

– Valtiot eivät ole rakentamassa liittolaissuhteita, vaan kyse on hyvästä, käytännön yhteistyöstä.

Ministeri Niinistön mukaan Itämerellä on tällä hetkellä runsaasti sotilasliikennettä, mikä on luonut jännitteitä. Ruotsissa ja Venäjällä on tulossa syksyllä samaan aikaan suuret sotaharjoitukset, jotka voivat kärjistää tilannetta entisestään.

Sotahistorian dosentti Markku Salomaan mukaan liikenne Itämerellä tulee olemaan aktiivista aina syyskuun loppuun saakka.

– On selvää, että samanaikaiset suurharjoitukset voivat tuoda ongelmia. Toivomme kuitenkin malttia ja ammattimaisuutta sekä kansainvälisten sääntöjen noudattamista, Niinistö sanoo.