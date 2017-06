Jussi Niinistö: Vapaaehtoinen harjoittelu tehostamaan sodan ajan joukkojen osaamista

Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää hyvänä, että eduskunta on käsitellyt perusteellisesti kautta aikain ensimmäistä puolustusselontekoa. Niinistö sanoi puheenvuorossaan valtioneuvoston puolustusselonteon palautekeskustelussa eduskunnassa, että valmistelussa on kuultu lähes 100 asiantuntijaa.

Selonteon keskeinen lähtökohta on, että Suomen puolustuskyvyn tulee vastata muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin.

Uudentyyppiset uhat, valmiuslain täydennystarpeet sekä hybridi- ja kyberuhat muiden muassa nousivat esiin valiokunnan ponsissa. Ministeri Niinistö vakuutti, että puolustushallinto – joko vetovastuussa tai muita viranomaisia tukien – on jo ryhtynyt toimeen asioiden kuntoon saattamiseksi.

Hybridiuhkiin liittyvää lainsäädäntötyötä tulee voimakkaasti edistää Niinistön mukaan kaksoiskansalaisuuksiin liittyvän lainsäädännön tarkistamisella turvallisuusnäkökulmasta. Samoin lainsäädännön kehittämistä edellyttää ministerin mukaan valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa eli niin kutsutussa ulkomaalaisten maakauppa-asiassa.

"Sodan ajan joukkojen vahvuuden nostaminen 280 000 sotilaaseen vaikuttaa kertausharjoitusten tarpeeseen. Niitä on määrätietoisesti lisätty, mutta tarvetta on enemmälle. Nykyhenkilöstöllä on kuitenkin tulossa rajat vastaan. Yhtenä ulottuvuutena on vapaaehtoisen maanpuolustuksen edelleen kehittäminen. Vapaaehtoisella harjoittelulla voidaan tehostaa sodan ajan joukkojen osaamistasoa edullisesti", Niinistö kertoo.

Hänen mukaansa sekä puolustusvaliokunta että hän itse on kiinnittänyt huomiota, että puolustusvoimien henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla

"Puolustusvoimat seuraa tiiviisti työhyvinvoinnin kehittämistä ja tekee tarvittavat toimenpiteet henkilöstön jaksamisen ylläpitämiseksi", Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa kansainvälistä harjoitustoimintaa jatketaan ja syvennetään, ja ensisijaisena tavoitteena säilyy Suomen puolustuskyvyn kehittäminen.

"Sama pätee kriisinhallintaoperaatioihin, joissa keskitytään Suomen puolustuksen kannalta hyödyllisimpiin ja turvallisuuspolitiikan kannalta vaikuttavimpiin operaatioihin", Niinistö sanoo.