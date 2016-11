JHL:n mukaan päiväkodeissa ei noudateta asetuksen mukaisia hoitajamääriä

– Korviimme on kentältä kantautunut tietoja, että luvuista poiketaan enemmän kuin asetus sallii. Työntekijöiden ilmoitukset hoitajavajeesta päiväkotien johdolle eivät ole tuottaneet tulosta tilanteen korjaamiseksi. Sen sijaan, että päivähoidon johdossa olisi huolestuttu ja ryhdytty hankkimaan lisää työvoimaa ja palkattu sijaisia, on vajeesta ilmoittanut henkilö joutunut johdon hampaisiin. Tällainen toimintatapa on hyvin asiaton eikä sitä voida millään perusteella hyväksyä, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi.

Hän muistuttaa, että hoitajien on aina ilmoitettava, jos heitä on liian vähän suhteessa läsnä oleviin lapsiin.

– Jos näin ei tehdä, on hoitaja yksin vastuussa, jos ryhmässä sattuu jotain ikävää. Kun ilmoitus liian vähäisestä henkilöstöstä on tehty, vastuu jakautuu myös päiväkodin johtajalle, Pirttijärvi kertoo.

Hän huomauttaa, että kysymys on myös työsuojelullinen.

– Henkilöstö on velvoitettu ilmoittamaan työsuojelullisista puutteista ja riskeistä. Niistähän siinä on kysymys, kun työntekijöitä on liian vähän.

Sijaisten tarve voidaan laskea melko hyvin, kun tiedetään henkilöstön vuosilomaoikeudet, sairastavuus ja poissaolojen sijoittuminen eri vuodenaikoihin.

– Päivähoidon tuottajat vetoavat siihen, ettei sijaisia ole. Ongelma lienee kuitenkin siinä, että keikkojen vastaanottaminen on tuloloukku muutoin työttömälle henkilölle. Lainvastaisten suhdelukujen ylittämisistä voitaisiin päästä eroon palkkaamalla vakituisia sijaisia, Pirttijärvi sanoo.