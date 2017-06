– Eilen perustuslakivaliokunta sanoi, että palvelujen yhtiöittäminen on lähes maailman suurimpia ongelmia. Puheenjohtaja vielä puhui termillä yksityistäminen! Kyselytunnilla oppositio riehui, että tässä on nyt markkinamallin loppu ja valitti miksi valinnanvapaus on edelleen mukana suunnitelmissa, Harri Jaskari (kok.) summaa Uuden Suomen blogissaan.

Hän korostaa, ettei eduskunnan perustuslakivaliokunta katsonut valinnanvapauden olevan perustuslain vastaista.

– Kysyn kuitenkin, mitkä ovat sellaisia palveluita, joita pitää harkita tosi pitkään ennen kuin ihmiset osaavat valita? Ruotsissa on ollut valinnanvapaus jo 10 vuotta ja Iso-Britanniassa 15 vuotta, Jaskari toteaa.

Hän pohtii lisäksi, miksi yhtiötä pidetään "pahan ruumiillistumana" ja niitä ei mietitä keinona tehostaa verovarojen käyttöä.

– Tosiasia on, että kilpailu luo uusia ideoita ripeään tahtiin ja pudottaa ”huonot rattailta”. Mielenkiintoista on, että jo kilpailun pelko tehostaa toimintaa. Kuntaliiton vuotuisessa suurten kaupunkien vertailussa terveyden- ja vanhustenhuollon kustannukset pienenivät viime vuonna 1,3 prosenttia, Harri Jaskari huomauttaa.