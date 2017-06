Harri Jaskari: Hiipuvista työpaikoista pidetään kiinni kynsin hampain, vaikka taistelu tullaan häviämään

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) sanoo, että työpaikkojen katoaminen ei ole sama kuin työn katoaminen. Valtioneuvosto julkaisi tällä viikolla selvityksen työn murroksesta. Suomessa on tutkimusten mukaan työttömien lisäksi noin 250 000 palkansaajan joukko, joille kasautuu yhä enemmän työhön liittyvää epävarmuutta.

"Perinteisesti ihmiset on jaettu työn osalta palkansaajiin, yrittäjiin, työttömiin ja opiskelijoihin. Uudessa maailmassa tämä kategoria on aidosti vanhentunut. Meillä on entistä enemmän opiskelija-työntekijöitä, eläkeläisfreelancereita, projektityöntekijöitä ja välitilassa olevia ihmisiä (välillä yrittäjä tai työtön, välillä palkansaaja). Yhä useammassa hommassa toimeentulo tulee useammista tulovirroista", Jaskari sanoo uutiskirjeessään.

Hänen mielestään suomalainen yhteiskunta ei tue tarpeeksi uusien työpaikkojen syntymistä.

"Tietyt ay-liikkeen pamput pitävät kiinni sarvin ja hampain hiipuvista työpaikoista. Yhä useammat pamput kuitenkin ymmärtävät, että tämä taistelu tullaan häviämään. Silti uudenlaisiin työn tekemisen tapoihin ja yrityskohtaisiin sopimuksiin uudesta työstä suhtaudutaan kielteisesti – koska oma työpaikka on vaarassa. Tämä estää uusien työpaikkojen syntymistä."

Jaskarin mukaan on tunnustettava, että kaikki suomalaiset eivät löydä sellaista työtä, josta syntyy riittävä elanto. Keskeinen kysymys Jaskarin mukaan tällöin on, kokevatko nämä ihmiset olevansa myös yhteiskunnan rakentajia.

"Tällä hetkellä vastaus edellä oleviin kysymyksiin on pääosin aktiivisen ja osallistavan yhteiskunnan näkökulmasta kielteinen, ja siksi saatamme olla jo lähitulevaisuudessa suurissa ongelmissa. Negatiivisen osattomuuden seurauksia näkyy jo monissa maissa erilaisena radikalisoitumisena. Maailma on usein syttynyt tuleen vihaisten nuorten seurauksena. Siksi suosittelen Suomessa lämpimästi avointa keskustelua myös työn ja sosiaaliturvan uudesta liitosta. Pelkkä pieni perustulokokeilu ei riitä edes alkupaloiksi" Jaskari toteaa.