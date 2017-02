"Kokoomus lähti lupaamaan kerran - siksi meillä on varmaan ikuinen syntisäkki"

Valtiovarainministeriön eläkkeellä oleva valtiosihteeri Raimo Sailas (sd.) totesi puheessaan Aamulehden jutun mukaan, että Suomen kilpailukyky turmeltiin 2007 "kun kokoomus lupasi Sari Sairaanhoitajalle vaalilupauksena roimat palkankorotukset".

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kommentoi kommenttia Facebookissa. Jaskari oli 2007 eduskuntavaalien alla kokoomuksen puoluesihteeri.

– Kerran kokoomus lähti lupaamaan jotain sellaista, jossa syödään ennen kuin ruoka ansaitaan. Olen omalta osaltani pahoillani. Siitä syystä meille on varmaan ikuinen syntisäkki kannettavanamme, Harri Jaskari myöntää.

– Nyt olemme sen jälkeisinä vuosina yrittäneet pitää edes jollaista menokuria - vaikka poliittinen voimamme ei ole aina siihen riittänyt.

Jaskarin mukaan "olisi mukava kuulla Raimon (Sailas) kommentit niistä puolueista, jotka vuodesta toiseen vaativat samaa, olkoon taloustilanne miten hirveä tahansa".

– No ehkä meillä kokoomuksella on oma rooli puoluekentässä. Jonkun on pakko sanoa, että velaksi eletään ja pahasti - ja pyrkiä toimimaan edes jonkinlaisena portinvartijana. Sillä puoluerintamalla on muuten hiljaista.