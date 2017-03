Hoitojonot ovat 6-8 viikkoa tai vuoden - "ja silti ehdotetaan kahden vuoden lisäaikaa"

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari ihmettelee viikkokirjeessään professorien Jussi Huttunen, Martti Kekomäki ja Heikki Hiilamo kommentteja. Niissä on sanottua sosiaali- ja terveysuudistusta hypyksi tuntemattomaan, nykyistä järjestelmää kilpailukykyiseksi ja vaaroja suuremmiksi kuin hyötyjä.

– Mistä nämä väitteet syntyvät? Tutkimustulokset eivät tue väitettä siitä, että nykyinen malli on kilpailukykyinen - ainakaan asiakkaan näkökulmasta, Harri Jaskari toteaa.

– Perusterveydenhuoltoon on 6-8 viikon jonot. Hammaslääkäreille on vuoden jono. Hoidon saatavuus on hyvin epätasaista eri puolilla Suomea. Tuottavuuserot terveyskeskusten välillä ovat kymmeniä prosentteja.

Jaskarin mukaan "sote-hallinto on keskivartalolihava" ja miljoona ihmistä on ottanut hoitovakuutuksen, koska eivät luota verorahoitteiseen julkiseen palvelujärjestelmään.

– Kaikista näistä epäkohdista huolimatta professori Huttunen ehdottaa kahden vuoden lisäaikaa. Samoin sairaanhoitopiirien johtajat pitävät aikataulua aivan liian tiukkana. Lisäksi sairaanhoitopiirien johtajat katsovat, että yksityiset palveluntuottajat ovat saamassa ylilyöntiaseman julkisiin toimijoihin verrattuna, Jaskari kommentoi.

– Minulle tulee näistä kommenteista lähinnä sellainen kuva, että pelätään kilpailua kuin ruttoa. Valittamisen sijaan tulisi keskittyä asiakkaisiin eli siihen, miten ihmisten palvelut paranevat.

Hän kysyy myös, miksi ihmisten omista valinnoista on tehty maailman suurin mörkö.

– Tutkimusten mukaan 65 prosenttia suomalaisista kannattaa valinnanvapauden lisäämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valinnanvapautta ei synny ilman ”vanhan imperiumin” pelkäämää kilpailua, Harri Jaskari kirjoittaa.

– Kilpailun myötä luodaan kannusteet paremmalle laadulle ja palvelukulttuurille – pakotetaan katsomaan ihmisiä silmiin. Onhan se tosi kauheaa, kun asiakas sanoo, että sinun palvelusi ei pelaa. Menen muualle!

Tärkeimmät kommentit jopa professoritasolta eivät hänen mielestään voi olla "siirretään ja perutaan".

– Tätä uudistusta ei voi jättää tekemättä sillä verukkeella, että pelko uudesta on suurempi kuin rohkeus uudistua.