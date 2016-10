HS: Samat poliisille tutut ääriryhmäläiset tappelevat Stadin derbyssä ja itsenäisyyspäivänä

Sekä uusnatsit että toinen ideologinen ääripää vasemmistoanarkistit ovat alkaneet hyödyntää Helsingin jalkapalloseurojen paikallisotteluita eli Stadin derbyjä ja niiden fanikulkueita omiin häiriköintitarkoituksiinsa, kertoo Helsingin Sanomat.

Suuria ihmisjoukkoja hyväkseen käyttävät ideologiset häiriköt eivät Helsingin poliisin mukaan ole esimerkiksi Helsingin suurten jalkapalloseurojen HIFK:n tai HJK:n varsinaista fanikuntaa vaan hakeutuvat tilaisuuden tultua joukkoon.

Samat Helsingin poliisin tunnistamat häiriönlietsojat ilmestyvät kulkueiden eturiviin sekä Stadin derbyissä että esimerkiksi vapun ja itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa.

Stadin kingien, joka HIFK:n kannattajyhdistys, joukkoon on hakeutunut poliisin mukaan äärioikeistoainesta. HJK:n kannattajien joukossa on puolestaan vasemmistoanarkisteja.

‒ Tämä luo jännitepohjan, kun nämä kaverit ovat valmiiksi vastapuolta keskenään. Jalkapallon kustannuksella on tultu mukaan ja haetaan tappeluita, sanoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

‒ Riskikannattajaporukka on marginaalinen mutta nyt varsin näkyvä. He hakeutuvat hyväksikäyttämään tappeluita, ja samat kaverit ovat eri banderollien alla itsenäisyyspäivänä, Roimu lisää.

Myös Asema-aukion pahoinpitelystä epäillyn ja Suomen vastarintaliikkeeseen kuuluvan Jesse Torniaisen tiedetään osallistuneen jalkapallohäiriköintiin.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä joukko ääriryhmien edustajia kokoontui tappelemaan Kaisaniemen puistoon Helsingin ydinkeskustaan. Noin 50 ihmistä otti yhteen puistossa. He olivat varustautuneet hammassuojin.

‒ Tarkoitus oli ottaa kova joukkotappelu. Se oli ennalta sovittu, eivätkä vastapuolet sattumalta törmää yöllä Kaisaniemessä, Roimu sanoo.

Jalkapallohuliganismi on Suomessa uusi ilmiö. Ilmapiiri sille on nyt otollinen, kun Helsingissä on luonnostaan kaksi vastakkain käyvää vahvaa joukkuetta, joilla kummallakin on vahva fanikuntansa ja fanimarssinsa.