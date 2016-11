Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki (kesk.) kysyy tiedotteessaan, onko Turkin EU-jäsenyys realismia vai "ikuinen porkkana".

Euroopan parlamentti äänesti tänään EU:n ja Turkin suhteista. Voittaneen kannan mielestä Turkin jäsenyysneuvottelut on jäädytettävä Turkin heikentyneen ihmisoikeustilanteen vuoksi.

"Tässä tilanteessa jäsenyysneuvottelujen keskeyttäminen on perusteltua. Turkki on kuitenkin tärkeä yhteistyökumppani EU:lle, joten keskusteluyhteys on säilytettävä", Anneli Jäätteenmäki toteaa,

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu on sanonut olevansa väsynyt EU:n kaksinaamaisuuteen ja maahansa kohdistuvaan alentuvaan asenteeseen.

Anneli Jäätteenmäen mielestä EU:n pitäisi miettiä suhtautumistaan Turkin EU-jäsenyyteen.

"EU:llakin on peiliin katsomisen paikka. Onko Turkin EU-jäsenyys lopulta realismia vai ikuisesti tulevaisuuteen siirrettävä porkkana ja neuvotteluvaltti? Voitaisiinko Turkin ja EU:n suhteita kehittää tehokkaammin jollain toisella tavalla", hän kysyy.