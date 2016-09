Ero lähes 400 euroa kuussa – "Tasa-arvossa on paljon kurottavaa"

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen huomauttaa, ettei Suomi saa pysäyttää tasa-arvon vahvistamista, vaikka Suomi on siinä yksi edelläkävijöistä.

Pelkonen muistuttaa Verkkouutisten blogissa, että palkat ja eläkkeet suosivat edelleen miehiä.

"Myös naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa eurooppalaisittain suuri. Nykyisin naisen palkka on noin 83 prosenttia miehen palkasta. Miesten korkeampi palkkataso ja noin kaksi vuotta pidempi työura aiheuttavat myös naisten pienemmän eläkkeen. Kokonaiseläkkeiden ero sukupuolen välillä on noin 384 euroa/kk, Pelkonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa yksi tasa-arvoa heikentävä tekijä ovat perhevapaat, jotka eivät jakaudu tasaisesti.

"Pitkistä perhevapaista valtaosan Suomessa käyttävät naiset; kotihoidon tuella lasta hoitavista noin 94 prosenttia on naisia. Yrittäjinä naisista toimii vain kolmannes. Yrittäjyys ei houkuttele varsinkaan niitä nuoria naisia, jotka haluaisivat laajentaa yritystoimintaansa tai miettivät omaa perheenlisäystä", Pelkonen kirjoittaa.

Pelkonen kehuu hallituksen päätöstä jakaa perhevapaista aiheutuvia kustannuksia.

"Olen hyvin iloinen siitä, että hallitus pyrkii omalta osaltaan parantamaan naisten tasa-arvoista kohtelua ja työllistymistä ja esittää naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi 2500 euron kertakorvausta työnantajalle 1.4.2017 alkaen. Tämä on tärkeä ja pitkään odotettu edistysaskel, mutta vasta yksi askel."