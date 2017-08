Liisa Jaakonsaaren mukaan Antti Rinteen ehdotus tuo mieleen natsi-Saksan

SDP:n europarlamentaarikko ja entinen kansanedustaja ja ministeri arvostelee kovin sanoin puolueensa puheenjohtajan kehotusta synnytystalkoista.

– Ei voi mitään, mutta #synnytystalkoot tuo mieleen kolmannen valtakunnan ja kansallissosialismiin. #sorivaantoverit, Liisa Jaakonsaari tviittaa.

Natsi-Saksaa kutsuttiin myös "kolmanneksi valtakunnaksi". Tuolloin valtaa piti Adolf Hitlerin kansallissosialistinen työväenpuolue NSDAP.

– SDP tulee tämän kesäkokouksen yhteydessä esittämään joukon konkreettisia keinoja, joilla suomalaiset saadaan uudelleen synnytystalkoisiin. On sanomattakin selvää, että puolueet eivät päätä ihmisten perhesuunnitelmista. Me emme siis mene kenenkään makuuhuoneeseen tässäkään asiassa, mutta me voimme poistaa ihmisten huolia perheen perustamiseen liittyen. Suurten ikäluokkien syntymän aikoihin perheitä kannustettiin sloganilla neljäs isänmaalle. Hyvä kiteytys. Nyky-Suomessa jo puoletkin tuosta määrästä olisi huomattava parannus, Antti Rinne sanoi SDP:n kesäkokouksessa Kouvolassa.

Ehdotus on herättänyt huvitusta ja kirvoittanut arvostelua. Esimerkiksi opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grah-Laasonen vastasi, ettei hänen ikäryhmänsä kaipaa kehotuksia Antti Rinteeltä tai muiltakaan.