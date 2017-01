Itsenäisyyspuolue rekisteröitiin jälleen puoluerekisteriin

Oikeusministeriö tiedottaa, että Itsenäisyyspuolue r.p. on merkitty ministeriössä pidettävään puoluerekisteriin.

Puolue on aiemmin poistettu puoluerekisteristä vuosina 1999, 2007 ja 2015. Uudelleen se on rekisteröity vuosina 2000 ja 2008.

Itsenäisyyspuolueella ei ole koskaan ollut kansanedustajia, mutta puolueella on ollut edustajia kunnanvaltuustoissa.

Oikeusministeriön puoluerekisterissä on rekisteröinnin jälkeen 16 puoluetta. Näistä puolueista puolet on eduskuntapuolueita, eli niillä on edustajansa nykyisessä eduskunnassa.