Tuleeko isyys selvittää raiskaustapauksissa?

Kansanedustajien Päivi Räsänen (kd.), Peter Östman (kd.), Sari Essayah (kd.) ja Sari Tanus (kd.) kysymyksessä todetaan, että voimassa olevaan isyyslakiin ei ole tehty kirjausta, että isyys jätettäisiin vahvistamatta, jos lapsi on saanut alkunsa raiskauksen seurauksena. Isyyslaissa kuitenkin säädetään isyyden selvittämisen keskeyttämisestä, jos 15 vuotta täyttänyt lapsi sitä vaatii.

– Lisäksi lastenvalvoja voi päättää, että isyyden selvittäminen keskeytetään muun muassa, jos mies ei ole tunnustanut lasta ja on erityinen syy olettaa, että isyyden selvittäminen ei olisi lapsen edun mukaista, eikä 15 vuotta täyttänyt lapsi vaadi isyyden selvittämistä. Keskeytetty isyyden selvittäminen voidaan kuitenkin aloittaa uudestaan laissa säädetyin tietyin edellytyksin, kysymyksessä todetaan.

– Hallituksen esityksessä todetaan, että säännöksen tarkoituksena on ottaa huomioon tilanteet, joissa pyrkimyksen isyyden selvittämiseksi tulee väistyä tätä painavampien inhimillisten syiden vuoksi. Esityksen mukaan tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa lapsi on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena tai joissa lapsen ja äidin terveys ja turvallisuus ovat uhattuina. Lapsen etu voi näissä tilanteissa vaarantua myös välillisesti, jos äiti pakotetaan läpikäymään hänelle mahdollisesti hyvinkin traumaattisia kokemuksia, mikä vaikuttaisi äidin terveyteen ja mahdollisuuteen huolehtia lapsesta. Äidin terveyteen liittyvät syyt kuitenkin väistyvät, jos 15 vuotta täyttänyt lapsi vaatii isyyden selvittämisen jatkamista.

Kansanedustajien mukaan mahdollinen ongelma voi muodostua tilanteissa, joissa mies on jo tunnustanut isyyden.

– Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että keskeyttäminen lapsen edun perusteella ei ole mahdollista, jos mies on tunnustanut isyyden eikä ilmeisesti liioin silloin, jos mies ilmoittaa tunnustavansa isyyden sikäli kuin isyyden selvittäminen hänet isäksi osoittaa. Samalla on todettu, että on oikeuspoliittinen kysymys, onko miehelle annettu tältä osin liiallinen määräämisvalta ja tulisiko tunnustaminen räikeissä tapauksissa voida evätä lapsen edun vastaisena.

Edustajien mukaan "olisi tärkeää ja lain hengen mukaista, että lapsen edun huomioon ottamista ei edes teoreettisesti estäisi se, että isyys on tunnustettu, kun kyse on ollut raiskaukseen perustuvasta isyydestä".