IS: ISIS:llä nyt Suomen vastaista propagandaa suomen kielellä

Suojelupoliisin terrorismintorjunnan yksikön erikoistutkija Pekka Hiltunen sanoo Ilta-Sanomissa, että Suomeen kohdistuva terrorismin uhka on muuttunut vakavammaksi.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on kasvanut ja on nyt noin 350. Viime kesänä se oli noin 300. Vuodesta 2012 nousua on 80 prosenttia. Kaikki kohdehenkilöt ovat jollakin tavalla sidoksissa terrorismiin, osaan saattaa liittyä ideologian levittäminen.

Taustalla on sekä Suomeen saapuneita että täällä kasvaneita henkilöitä, jotka ovat radikalisoituneet.

Suomesta on lähtenyt terroristijärjestön riveihin noin 80 henkilöä, mutta Hiltusen mukaan määrä on todennäköisesti suurempi.

– Vaikuttaa siltä, että Suomesta matkustaneita on kohonnut varsin merkittäviin rooleihin. Puhutaan muutamista henkilöistä, supon Pekka Hiltunen sanoo IS:ssa.

Hiltusen mukaan Suomi on alkanut näkyä uudella tavalla terroristien propagandassa: on propagandaa suomen kielellä Suomea vastaan. Yksi syy on, että Suomi on ollut kouluttamassa peshmerga-joukkoja.

– Näkyy, että Suomi on osallisena konflikteissa, joissa toisella puolella on terroristijärjestöjä. Sen lisäksi vierastaistelijailmiöstä ja muusta vaikutuksesta Suomelle on tullut rooli propagandaan. On nähty mainintoja Suomesta.