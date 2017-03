IS: Vihreillä oli eduskunnassa erikoinen "muistikatkos"

Hallitus vastasi keskiviikkona välikysymykseen, jonka oppositio teki ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta.

Välikysymys tehtiin vihreiden aloitteesta. Puolueen puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan hallituksen leikkaukset ovat tänä keväänä osuneet todella kovaa ammatillisten oppilaitosten arkeen.

– Vähintä, mitä Sipilän hallitus voi tehdä, on ottaa vastuuta teoistaan. Ammatillisen koulutuksen leikkauksessa on kyse arvovalinnasta. Arvovalinnasta, jossa Sipilän hallitus on asettanut lyhyen aikavälin taloussäästön suomalaisten nuorten ja koulutuksen tulevaisuuden edelle, Niinistö sanoi puheessaan lehden mukaan.

Ammatillisesta koulutuksesta leikataan 190 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Ilta-Sanomat muistuttaa, että pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallitus, johon kuuluivat kokoomuksen lisäksi vihreät, Sdp, vasemmistoliitto, Rkp ja kristillisdemokraatit, päätti vuonna 2013 rakennepoliittisesta ohjelmasta, johon sisältyi myös noin 260 miljoonan euron säästöt toisen asteen koulutukseen.

Niinistö kuvaili blogissaan marraskuussa 2013 rakenneuudistusten toimeenpanon pakettia osoitukseksi siitä, että hallitus uudistaa Suomea ja ”kuroo umpeen menojen ja tulojen epätasapainoa”.

– Paketti sisältää hyviä uudistuksia, mutta myös vaikeita päätöksiä. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden, Niinistö kirjoitti.