"Katkaisevat säären" - Tällaiset pöksyt IS:n mukaan monille edelleen kammotuksen aihe

Puoleen sääreen ulottuvat caprihousut olivat Ilta-Sanomien mukaan 2000-luvun muistetuimpia ja Suomessakin käytetyimpiä trendejä.

Lehden mukaan housumalli on edelleen monille kammotuksen aihe. Lehden mielestä 2000-luvun julkkistyyleistäkin huomaa, capreja ei voi muistella suoranaisesti kroppaa imartelevimpana vaatekappaleena.

Nyt kuitenkin laulaja Selena Gomez on nähty caprihousuja muistuttavissa farkuissa, ja muotitalo Dior on kävellyttänyt näytöslavalle caprimittaisia housuja.

– On vain luonnollista, jos caprit tulevat takaisin. Caprimitta on luonnollinen jatke trendille, jossa farkkuja on katkottu vajaamittaisiksi, kommentoi trendianalyytikko ja stylisti Susanna Björklund IS:lle.

Suomalaisstylistit eivät lehden mukaan lyttää housumallia, mutta muistuttavat huomioimaan oman vartalotyypin ja suosiollisen lahkeenmitan. Useimmilla vartalotyypeillä imartelevin mitta on säären kapein kohta.

– Caprit katkaisevat säären visuaalisesti, joten ne eivät pidennä säärtä. Esimerkiksi lyhytjalkaisen kannattaa valita caprien kanssa saman sävyinen yläosa ja kengissä on hyvä olla korkoa. Tämä saa sääret näyttämään pidemmiltä, kertoo lehdelle Tyylitoimiston johtava stylisti Emilia Kimari.