Uudessa työaikalaissa on Insinööriliiton mielestä huomioitava työn uudet muodot

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä työantajapuolen tavoitteena on asiantuntijoiden rajaaminen uuden työaikalain ulkopuolelle, mutta se ei hänen mukaansa käy.

– Työaikalakia on uudistettava niin, että minkään työntekijäryhmän työajan mittaaminen ja työaikasuojelu eivät jää sen ulkopuolelle, Salo toteaa tiedotteessaan.

Hän avasi perjantaina Insinööriliiton edustajakokouksen Helsingissä.

Salon mukaan nykyisessä työaikalaissa on paljon puutteita. Uuden lain on lähdettävä siitä, että työajaksi lasketaan kaikki työhön kuuluva aika, joka ollaan työnantajan käytettävissä.

– Työ ei enää ole entiseen tapaan sidottu aikaan ja paikkaan, jossa se tehdään. Tämä on johtanut siihen, että etenkin asiantuntijatyössä todellinen viikkotyöaika on kasvanut useilla tunneilla. Uudessa laissa on otettava huomioon työn uudet muodot ja nykyisen työelämän tarpeet, Salo huomauttaa.

Nykyaikaiseen työelämään kuuluu Salon mukaan työntekijöiden suurempi vastuu työajastaan ja sen sijoittelusta. Työnantajan vastuulla puolestaan on työajan kokonaismäärän seuraaminen joustavuuden puitteissa. Hän kuitenkin muistuttaa, että joustavuus ei saa johtaa entistä pidempiin työpäiviin ja työn läikkymiseen kotiin ja vapaa-ajalle.

– Kun asiantuntijat tekevät jo nyt säännöllistä työaikaansa pidempää työaikaa, tämä on syytä ottaa vakavasti. Työntekijän liika kuormittaminen sekä työajan ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen ei hyödytä ketään, ei työnantajaa, työntekijää tai yhteiskuntaa, jolle puutteellisesta työsuojelusta aiheutuvat kustannukset yleensä lankeavat, Salo painottaa.