"Minulle tarjottiin tiskarin hommia" – Koulutettu Riina-Maija kertoo IL:lle ilmoittautumisestaan te-toimistoon

Riina-Maija Palander on ollut kotiäitinä viimeiset 10 vuotta. Tuohon aikaan on Iltalehden mukaan mahtunut projektiluontoisia töitä, mutta vakituista palkkaa hän ei ole nauttinut.

Riina-Maija ilmoittautui työttömyystoimistoon, ja on ollut tammikuusta lähtien työtön työnhakija. Yksi työtarjouskin on tullut, mutta se ei aikaan saanut riemunkiljahduksia.

– Minulle tarjottiin tiskarin hommia. Ei siinä muuten olisi mitään ihmeellistä, mutta koen olevani noihin hommiin hieman ylikoulutettu, Riina-Maija kertoo IL:lle.

Hänellä on korkeakoulututkinto, ja hän on opiskellut kauppatieteitä Norjassa, Australiassa, Virossa, Ranskassa ja Suomessa. Hänellä on myös esimieskokemusta kansainvälisistä tehtävistä.

– Luulisin, että tällä taustalla irtoaisi jotain muutakin kuin tiskarin hommia. Minua kiinnostaisi työskentely myynnin, markkinoinnin ja matkailun parissa, hän kertoo.