Ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopan talvilintukantoihin

Muutokset näkyvät kahdella tavalla, eli talvikannan koko ja talvehtivien lintujen alueellinen jakautuminen muuttuvat.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 50 lintulajin talvikannan kehityksiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa vuosina 1981–2014.

Pohjoisilla eli arktisilla ja boreaalisilla alueilla pesivien lajien talvehtijamäärät laskivat, kun taas levinneisyydeltään keskieurooppalaisten lajien talvikannat runsastuivat.

Esimerkiksi piekanan, hömötiaisen, järripeipon ja urpiaisen talvikannat vähenivät useimmissa maissa, sen sijaan peukaloisen, mustarastaan, tiklin ja nokkavarpusen talvikannat olivat kasvussa.

– Ilmastonmuutos ajaa pohjoisilla alueilla pesivien lajien kantoja yhä ahtaammalle, mikä näkyy niiden talvehtijamäärienkin laskuna, kertoo akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Yksittäisen lajin sisällä pohjoisessa talvehtivat populaatiot voivat kuitenkin paremmin kuin eteläisemmät eli käytännössä Suomen ja Ruotsin talvikannat ovat runsastuneet verrattuna Tanskan ja Hollannin kantoihin.

Lehikoisen mukaan esimerkiksi mustarastaan talvikanta on kasvanut Suomessa yli kuuden prosentin vuosivauhtia. Ruotsissa kasvunopeus on ollut reilut kaksi prosenttia, mutta Tanskassa ja Hollannissa kannankasvu on ollut korkeintaan yhden prosentin vuosivauhtia.

– Ilmastonmuutos siirtää lajien runsauksia kohti pohjoista, jolloin lajin pohjoiset populaatiot runsastuvat, kun taas lajin levinneisyyden eteläreunalla kannat voivat heikommin, Lehikoinen kertoo.

Suomessa aineistona on käytetty Luomuksen koordinoimia pitkäaikaisia vapaaehtoisten lintuharrastajien keräämiä talvilintulaskentahavaintoja. Talvilintulaskentakausi alkaa marraskuun alussa.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisen Diversity and Distribution-sarjan verkkosivuilla.