IL: Poliisi ryhtyy selvittämään Putin-vierailun tietoturvavuotoa

Oululainen Minna Timonen oli ihmeissään saatuaan 27. heinäkuuta sähköpostia poliisilta. Naisen avaama teksti oli poliisin sisäistä viestintää Suomen ilmatilaa lähestyvän Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja presidentin Sauli Niinistön tapaamiseen liittyvistä turvatoimista.

Viestiketju sisälsi myös salassa pidettyä tietoa Venäjän presidentin tarkasta tuloajasta.

Timonen kertoo Iltalehdelle, ettei hänellä ole poliisiin mitään kytköksiä, eikä voi käsittää, miten viestiketju päätyi hänen Hotmail-osoitteeseensa.

Timonen kertoo laittaneensa sähköpostin lähettäjälle vastausviestin, jossa hän tiedusteli, mistä oli kysymys ja miksi viesti oli tullut hänelle. Vastausta hän ei ole saanut.

Iltalehden haastattelema asiantuntija arvelee, että viesti on peräisin poliisin käyttämästä Lync-pikaviestisovelluksesta. Poliisia lähellä oleva asiantuntija kertoo, että poliisi käyttää Microsoftin järjestelmiä kuten Lynciä ja Outlookia. Myös Hotmail, johon viesti päätyi, on Microsoftin.

– Kyseessä on megaluokan tietoturvamoka. Toivottavasti tästä on ilmoitettu Poliisihallitukselle. Supokin on varmasti kiinnostunut asiasta, asiantuntija sanoo IL:lle.

Itä-Suomen poliisilaitoksen päällikkö Taisto Huokko kuuli turvajärjestelyihin liittyvästä tietoturvamokasta Iltalehdeltä.

– Ihan uusi asia ja ihmettelen kovasti, hän sanoi ja lupasi poliisin ryhtyvän selvittämään asiaa heti maanantaina.