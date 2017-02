Matti Vanhanen IL:lle: Juha Sipilä tulee päihittämään Antti Rinteen pääministerikisassa

Keskustan presidenttiehdokas ja entinen pääministeri Matti Vanhanen sanoo Iltalehdelle, että jos SDP:n Antti Rinne ja keskustan Juha Sipilä ovat pääministerivaalissa vastakkain, selvä enemmistö tulee asettumaan Sipilän taakse.

Antti Rinne väläytteli viikonloppuna tultuaan valituksi uudelle puheenjohtajakaudelle, että SDP on seuraava pääministeripuolue.

- Kun Rinne vastasi politiikasta valtiovarainministerinä, työttömyys kasvoi koko ajan ja maan talous oli pakkasella. Sipilän aikana taas työpaikkoja on alkanut tulla lisää. Hän sai puristettua kasaan kiky-sopimuksen, jonka ansiosta vienti on lähdössä kasvuun ja investoinnit paranevat. Sipilän tulos on niin paljon parempi kuin Rinteen. Kun ihmiset vertaavat heidän tuloksiaan, on aivan selvää, että Sipilä voittaa, Vanhanen sanoo..

Hän ei usko, että viimeaikaiset Sipilää koskeneet kohut olisivat vahingoittaneet hänen imagoaan kansan keskuudessa. Vanhanen muistuttaa, että selvitykset Sipilän esteellisyyksistä ovat osoittaneet, että pääministeri on pyrkinyt tekemään kaiken etukäteen, jotta jääviystilanteita ei syntyisi.

– Omasta kokemuksestani tiedän sen, että jos pääministerillä on vähänkään aihetta epäillä jääviyttään, hän jäävää itsensä. Minäkin jääväsin itseni kymmeniä kertoja. Siitä huolimatta minun kohdallani kävi virhe, Vanhanen sanoo.