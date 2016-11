Timo Soini IL:lle: Jos olen ehdolla pääministeriksi, en aio hävitä

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini ei ole toistaiseksi kommentoinut, aikooko asettua ehdolle jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi. Soini on jo aiemmin ilmoittanut päätöksensä syntyvän "kevään korvalla".

Soini kommentoi perjantaina Iltalehdelle, että jos vastaan tulee tilanne, jossa hän olisi ehdolla maan pääministeriksi, hän ei lähtisi kilpaan häviämään,

– Jos ehdolla olen, aion voittaa. Minä en lähde häviämään yhtään taistelua, Soini sanoo.

Halukkuus pääministeriksi riippuu Soinin mukaan siitä, päättääkö hän lähteä tavoittelemaan jatkokautta puolueen puheenjohtajana.

– Olen ulkoministeri tällä hetkellä, ja vaaleihin on kaksi ja puoli vuotta. 20 vuotta on takana – sen ehkä voin sanoa, että 20 vuotta ei ole enää edessä. Sitä ei kuitenkaan koskaan tiedä, että mihin sitä vielä tässä intoutuu. On tämä sen verran mukavaa ja haastavaa puuhaa, että ei tästä nyt ehdoin tahdoin luovukaan millään yksittäisellä, äkillisellä päätöksellä. Täytyy pohtia asiaa perusteellisesti ja katsoa, mihin johtopäätökseen tulen, Soini sanoo.