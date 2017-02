IL: Ministerin erityisavustaja lobbasi omiin bioenergiahankkeisiin rahoitusta kiinalaisilta

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) erityisavustaja oikeusministeriössä Leena Riekkola teki viime vuoden marraskuussa lobbausmatkan Kiinaan.

Riekkolan matkaseurana ei ollut Lindström, vaan toinen kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.). Mukana oli myös Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi.

Riekkola, Turunen ja Saatsi tapasivat neljä päivää kestäneen matkansa aikana Shenzhen Capital Group - ja Shenzhen Qianhaihuashenggongying Fund -rahastojen johtoa.

Matkan tarkoituksena oli edistää Myllykoskelle, Savonlinnaan ja Nurmekseen kaavailtuja bioenergiahankkeita, joita kohtaan kiinalaiset sijoittajat ovat ilmaisseet kiinnostusta.

Lindström on kotoisin Myllykoskelta, Turunen asuu Savonlinnassa. Kouvolassa asuva Riekkola on kaupparekisterin mukaan Feedstock Optimum -nimisen bioteknologiayrityksen toimitusjohtaja. Yrityksen kotipaikaksi on merkitty Nurmes.

Riekkola mukana useissa bioalan yrityksissä

Etenkin Riekkola on ollut aktiivisesti edistämässä Lindströmin kotiseudulle Myllykoskelle kaavailtua bioetanolitehdasta.

Kouvolan Sanomat uutisoi 19. tammikuuta kiinalaisten rahoitusyhtiöiden konsortion olevan investoimassa vajaat 300 miljoonaa euroa suomalaisiin biopolttoainetehtaisiin. Hankkeen kokonaisuuden organisoinnista vastaavan Riekkolan mukaan asiasta on jo tehty esisopimus.

– Asia etenee nyt kevättalven aikana. Ministeri Lindström on ollut asiassa aloitteellinen, ja hänen ministeriasemansa kautta asiaa on saatu viety eteenpäin, Riekkola kertoi pari viikkoa sitten.

Yhtiö omistaa Nurmekseen kaavaillun biohiiltämön käyttämän jatkuvatoimisen puunhiiltoprosessin. Riekkolan yritys Feedstock Optimum osti prosessin sen kehittäneeltä insinööriltä vuonna 2013.

Yhtiökokous, jossa prosessin ostamisesta päätettiin, pidettiin maaliskuussa 2013 eduskunnan lisärakennuksessa Pikkuparlamentissa. Kyseessä oli eduskunta-avustajana tuolloin toimineelle Riekkolalle normaali työpäivä. Kokous kesti pöytäkirjan mukaan yli neljä ja puoli tuntia. Kokouksessa päätettiin myös kerätä yhtiölle 500 000–1 000 000 euroa uutta pääomaa. Riekkola omisti yhtiöstä tuolloin 45 prosenttia.

Kaupparekisterin mukaan Riekkola on mukana kymmenkunnan yrityksen toiminnassa. Feedstock Optimumin lisäksi Riekkola vaikuttaa muun muassa Bit-Bioinno Technologies - ja Novanet -nimisissä yrityksissä. Molemmat yhtiöt liittyvät Nurmeksen bioteollisuusaluehankkeeseen.

Yksityismatka virka-ajalla

Oikeusministeriön mukaan se oli tietoinen Riekkolan Kiinan-matkasta. Ministeriön mukaan kyseessä oli yksityismatka, jonka aikana Riekkola teki ”normaaleja virkatehtäviään” etätyönä.

Riekkolan palkka, noin 5 600 euroa kuukaudessa, juoksi tästä syystä normaaliin tapaan matkan ajan.

– Riekkolalle ei ole myönnetty kyseiselle ajalle virkavapaata tai vuosilomaa. Hän on tehnyt matkan esimiehensä ministerin (Jari Lindströmin) hyväksymänä, yhtenä perusteena suuret työtuntimäärät, oikeusministeriön hallintojohtaja Olli Muttilainen kertoi.

Iltalehden tietojen mukaan Riekkola esiintyi "yksityismatkansa" aikana oikeus- ja työministerin avustajana. Erityisavustajan pitää virkamieslain 18 §:n mukaan ilmoittaa sivutoimestaan valtioneuvoston kanslialle. Muttilaisen mukaan Riekkola ei ole tehnyt lakisääteistä ilmoitusta sivutoimesta.