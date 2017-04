Amerikkalaiskirjailija ällistyi Pietarin ja Helsingin kirkkoja - nehän ovat kuin kaksi marjaa

Amerikkalaiskirjailija Charles J. Adams kirjoittaa Reading Eagle -lehdessä matkailijan saattavan siristää silmiään, jos käy peräkkäin Pietarissa ja Helsingissä ja tarkastelee lähemmin niiden näyttäviä ylpeyksiä: Iisakinkirkkoa ja Tuomiokirkkoa.

– Se ei ole mielikuvitustasi. Vaikka ei olekaan läheskään yhtä koristeellinen tai valtava kuin Venäjän ortodoksinen pyhäkkö, on Suomen evankelisluterilainen katedraali velkaa inspiraatiostaan venäläiselle mallille muutaman sadan mailin päässä Suomenlahden rannalla, Charles J. Adams kertoo.

Artikkelissaan Adams käy läpi Helsingin Tuomiokirkon historian ja kertoo sen olleen alun perin nimeltään Nikolainkirkko. Pietarin ja Helsingin kirkkoja rakennettiin suunnilleen samoihin aikoihin 1800-luvun alkupuolella.

Kirjoittajan toisen Helsinki-jutun mukaan Helsingissä on viisi aluetta: Meri-, Hipster-, Viher-, Design- ja Historiallinen alue. Hipster-alueella on museoita ja saunoja, viheralue on Töölönlahden ympäristö.

Charles J. Adamsia ei pidä sekoittaa Charles C. Adamsiin, joka lopetti äsken kautensa USA:n suurlähettiläänä Suomessa.