Ihmiskaupparaportoija esittää poliisille erikoisyksikköä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämässä konferenssissa monen puhujan pääviesti on, että ihmiskaupan vastainen työ vaatii resurssien lisäksi myös erikoistumismahdollisuuksia, keskittämistä ja suunnitelmallisuutta.

Norjalainen Eurojustin kontaktisyyttäjä Rudolf Christoffersen kertoi, miten Norjassa ihmiskauppatutkinnassa on onnistuttu saamaan ihmiskauppiaita rikosvastuuseen muun muassa perustamalla erikoisyksikköjä poliisiin.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kirsi Pimiä toivoo samaa Suomeen.

– Suomessa ihmiskaupan vastainen toiminta on kehittynyt valtavasti, mutta on vielä liian sattumavaraista. Riippuu monesti yksittäisistä henkilöistä, tunnistetaanko uhri, autetaanko häntä, tutkitaanko rikosta ja syytetäänkö siitä. Ihmiskaupan vastainen työmme Suomessa perustuu liiaksi yksilöiden sankarisuorituksiin. Nämä sankarit eivät jaksa loputtomiin ilman tukevia rakenteita, hän totesi.

Raportoija on useasti esittänyt, että poliisi vakavasti miettisi erillistä ihmiskauppaan erikoistunutta yksikköä.

– Esitän erikoisyksikön perustamista. Muiden maiden esimerkit osoittavat, että erikoistuminen on hyvä ratkaisu ihmiskaupparikollisuuden paljastamiseen ja tutkintaan. Keskittäminen on myös kustannustehokasta. Paperittomuus lisääntyy Suomessa ja on odotettavissa, että tämä johtaa myös ihmiskaupan lisääntymiseen. Nyt on korkea aika tehostaa ihmiskaupan vastaista työtä ja mahdollistaa poliisien erikoistuminen, Pimiä sanoi.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija esitti myös huolen siitä, että kovenevassa ilmapiirissä, ihmiskaupan uhrit jäävät paitsioon.

– Ihmiskaupan vastainen toiminta perustuu kaikkien ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Yhteiskunnassa voimistuvat äänenpainot pyrkivät jakamaan meitä niihin, jotka ansaitsevat ja niihin jotka eivät ansaitse ihmisarvoa. Se on surullista ja pelottavaa. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille siitä riippumatta, keitä me olemme ja mistä me tulemme, Pimiä totesi.

