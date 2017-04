"HUOM: ohjelma, jonka olet näkemässä, on tänä päivänä rasistinen" - näin Yle varoittaa katsojiaan

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty Hymyhuulet-sarjaan tehtyjä varoittelevia lisäyksiä. Sellaisia tehtiin tästä löytyvään Ylen esittelyjuttuun, joka kertoo 1980-luvun sketsiviihdesarjan historiasta ja tulosta nyt Areenaan.

"Huom. Ohjelmasarjassa on rasistista sisältöä. Tekijöiden tarkoituksena on ollut ennakkoluulojen ravistelu osana 1980-luvun yhteiskunnallista keskustelua. Sisältö on kuitenkin loukannut monia. Ohjelmasarja on esimerkki 1980-luvun televisioviihteestä", kuuluu Ylen lisäämä varoitusteksti.

Tästä avautuvaan Hymyhuulten jakson numero 14 oheen on Areenassa liitetty teksti "HUOM: ohjelma, jonka olet näkemässä, on tänä päivänä rasistinen. Tällaista ei enää Suomessa tehtäisi. Tämä ohjelma pitää nähdä ja tulkita sen hetken yhteiskunnan ja yhteiskunnallisen tilanteen kontekstissa, osana suomalaista televisiohistoriaa."