Suomalaisille soitetaan jälleen huijauspuheluita ulkomailta – SS: Älä vastaa tähän numeroon

Suomalaisille on alettu jälleen soittaa huijauspuheluita ulkomaalaisista numeroista.

Savon Sanomat kertoo, että suomalaiset ovat saaneet epäilyttäviä puheluita ulkomaalaisista puhelinnumeroista. Puheluihin ei pidä vastata tai alkaa keskustella puhelun soittajan kanssa.

Huijauspuheluja on tullut numeroista, jotka alkavat +44207. Puhelinnumerot loppuvat numeroihin 777 tai 555.

Puhelun soittaja on englantia puhuva ja sitä intialaisittain murtava mies tai nainen, joka kyselee nimeä tai ikää.

Viestintäviraston mukaan tiedossa ei ole, onko kyse rahan huijaamisesta, tiedon keruusta tai aggressiivisesta markkinoinnista.

Numero, josta soittoja on tullut, on ylipitkä. Jos siihen siis soittaa takaisin, on mahdollista, että puhelu ohjautuu maksulliseen palvelunumeroon.

Soittaja on yrittänyt saada vastaajan sanomaan englanniksi "yes" eli kyllä. Puhelut voidaan nauhoittaa ja puhelun vastaanottajan puhetta voidaan leikata niin, että hän vastaisi kyllä haluttuun kysymykseen, kuten vahvistukseen maksullisen palvelun tilaamisesta.

Samankaltaisia puheluita tuli suomalaisille viime talvena erityisesti Helsingin alueella.

Jos puheluun vastaa, se kannattaa keskeyttää ja jättää vastaamatta soittajan kysymyksiin. Puhelinlaskusta kannattaa seurata, ettei liittymään ole liitetty ylimääräisiä ostosopimuksia.