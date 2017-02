PS:n Laura Huhtasaari: Rasistiksi nimittelystä on tehty normaalia

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kirjoittaa Uuden Suomen blogissa saaneensa usein sähköpostiviestejä, jossa häntä haukutaan natsiksi, rasistiksi ja fasistiksi.

– Kerrankin eräs kirjoittaja uhosi, että ei yhdy minun rasistisiin puheisiini. Pyysin häntä siteeraamaan minua, jotta olisimme voineet keskustella. Hetki meni. Hän ei siteerannut minua. Kirjoitti vain uudestaan tämän voittamattoman argumentin, olet natsi, rasisti ja fasisti, Huhtasaari sanoo.

Hänen mukaansa nykyisin on täysin normaalia puhua rasistisesta poliitikosta, tapahtumasta tai puolueesta. Rasistiksi ja natsiksi syyttely katsotaan hänen mukaansa oikeutetuksi, ja haukuttujen ei sovi suuttua haukutuksi tulemisesta.

– Etuliite rasismi on arkipäivää. Vastapuolen nimittely on saatu normalisoitua. Tämä on tärkeää, jotta saadaan yleinen ymmärrys, että ne "natsit" ovat vaarallisia, pahoja ellei peräti epäihmisiä. Rasismia vastustavassa faceryhmässä jo epäiltiin, että olenko ihminen ollenkaan.

Perussuomalaiset eivät Huhtasaaren mukaan ole välttyneet syytöksiltä kuntavaalikampanjansa aikana.

– Perussuomalaisten listalle on ollut kynnys tulla edes ehdokkaaksi, vaikka halua olisi. Työnantajalle saatetaan ilmiantaa, Huhtasaari sanoo.