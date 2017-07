Julkinen liikenne kärsii piittaamattomista matkustajista – HS: "En minä aio tätäkään maksaa"

Noin joka toinen HSL:n lipuntarkastajien määräämä tarkastusmaksu jää maksamatta määräaikaan mennessä, kertoo Helsingin Sanomat.

Myöhästyneet maksut HSL siirtää heti perintätoimistojen perittäväksi. Tarkastusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, eikä niistä lähetetä muistutuksia. Perintään menevistä maksuista maksetaan noin 60 prosenttia. Voidaan siis sanoa, että kokonaisuudessaan noin joka viides tarkastusmaksu jää kokonaan maksamatta.

Helsinkiläinen Andrei sai tarkastusmaksun maksettavakseen, koska hänellä ei ollut lippua metrossa matkustaessaan. Hän kertoo HS:lle, ettei maksa julkisen liikenteen käytöstä juuri koskaan.

”En minä aio tätäkään maksaa”, Andrei sanoo.

”Paljasjalkaisille stadilaisille pitäisi olla ilmainen julkinen liikenne aivan kuten Tallinnassa tallinnalaisille. Meillä on paljon kodittomuutta, päihdeongelmia ja luottotiedottomia, eikä kaikilla ole varaa maksaa matkalippuja”, hän lisää.

Andrei on saanut maksuja elämänsä aikana ainakin ”joitakin kymmeniä”. Luottotiedottomuutensa takia hän ei usko tilanteen muuttuvan lähiaikoina.

HSL:n lipputarkastajien mukaan joskus tarkastustiketti revitään kappaleiksi heti kun se annetaan käteen – silloin asia siirtyy todennäköisesti perintään.

HSL:n tarkastusesimies Sanna Hirvi kertoo HS:lle puhelimitse, että suurien perintämäärien takana on monia syitä.

”Oletan, että monilla tarkastusmaksun saaneilla on henkilökohtaisia talousvaikeuksia ja siksi maksuja jää maksamatta. Esimerkiksi joillakin luottotiedottomilla on sellainen tilanne, että on ihan sama, maksaako tarkastusmaksua vai ei.”

HSL:n tarkastajat tarkastivat vuonna 2016 noin kolmen miljoonan matkustajan lipun. Tarkastusmaksuja määrättiin viime vuonna 68 277.