HS: Suomeen syntymässä velkaantuneiden pimeät vuokramarkkinat

Vuokra-asuntoon on hankala päästä kiinni, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä.

Helsingin Sanomat kertoo lauantaina, että suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat tänä vuonna ennätystasolla. Syyskuussa 374 200 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä tilillään.

Helsingin Sanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan maksuhäiriömerkinnöillä alkaa olla laaja-alaisia vaikutuksia. Sen lisäksi, että merkinnän saaneella henkilöllä voi olla ongelmia luottokortin, kotivakuutuksen ja puhelinliittymän saamisen kanssa, vaikeuttaa merkintä myös lainojen, sähkösopimusten ja työpaikan ja vuokra-asunnon saamista. Erityisesti asuntomarkkinoilla vaikutuksia povataan jo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaalityön tutkija Jouko Karjalainen toteaa haastattelussa, että on "ilmeistä, että meille on syntymässä eräänlaiset pimeän asumisen asuntomarkkinat, koska luottotiedottomia on niin paljon."

Lisäksi luottotiedottomuus enteilee hänen mukaansa selvää yhteiskunnallista hajaannusta, kun henkilöt jäävät sivuun. Hän puhuu "luottoyhteiskunnasta", jossa luottotiedot vaikuttavat niin paljon, että ne vaikuttavat jo sosiaalisiin suhteisiinkin.

Pimeä asuminen on asiantuntijan mukaan ongelmallista erityisesti kiistatilanteissa. Henkilö asuu silloin asunnossa ilman kirjallista vuokrasopimusta, mikä tarkoittaa heikompaa oikeusturvaa vuokrauksen molemmille osapuolille.

Karjalainen toteaa haastattelussa, että velka- ja luottotieto-ongelmiin johtaa ihmisen oman toiminnan lisäksi myös rahamarkkinoiden muuttuminen. Hän tarkoittaa tällä sitä, että pikavippejä ja muita luottoja markkinoidaan aggressiivisesti ja niiden palveluksista vaaditaan kovia korkoja. Pikavipit vaikuttavat velkaongelmiin herkästi, sillä vaikka eduskunta on yrittänyt suitsia niitä, ovat yritykset löytäneet tapoja kiertää sääntöjä.

Karjalainen kertoo toivovansa, että yhteiskunta reagoisi kasvavaan ongelmaan. Ainakin talous- ja velkaneuvontaa tulisi hänen mukaansa vahvistaa.