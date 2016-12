Juha Rehula HS:lle: Vaasassa on sairaala jatkossa

– Vaasassa on sairaala jatkossakin, Vaasassa on ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala jatkossakin ja Vaasassa on monien erityisalojen päivystävä sairaala jatkossakin, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk).

Rehula on joutunut kovaan arvosteluryöppyyn sairaaloiden päivystystä koskevasta uudistuksesta, joka on loppusuoralla eduskunnassa. Tänään maanantaina kansanedustajilla on vielä mahdollisuus keskustella asiasta, tiistaina on äänestys.

Laki on tulossa hallituspuolueiden äänillä voimaan, ja sen jälkeen Suomessa on kaksitoista laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaa.

Vaasassa on keskussairaala jatkossakin, kuten Rehula sanoo, mutta Vaasa ei päässyt kahdentoista laajan päivystäjän joukkoon. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi Pohjanmaalta mukaan Seinäjoen keskussairaalan.

”Valiojoukon” ulkopuolelle jäi seitsemän muutakin keskussairaalaa eri puolilta Suomea. Vaasan tavoin niissäkin säilyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, mikä tarkoittaa muun muassa päivystyksessä tehtäviä leikkauksia.

Vaasan kaksikielisen keskussairaalan syrjäyttäminen on suututtanut vaasalaiset ja erityisesti alueen ruotsinkieliset. Oppositiossa oleva RKP näkee päätöksen vaarallisena ennakkotapauksena siitä, että kielelliset perusoikeudet eivät tämän hallituksen aikana ole enää arvossa.

– Tässä maassa on perustuslain suoma oikeus kielellisiin oikeuksiin jatkossakin, yksiselitteisen selkeästi. Piste, Rehula totesi.