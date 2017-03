HS: Perussuomalaiset valtuutetut ovat herkimpiä loikkaamaan

Perussuomalaiset kunnanvaltuutetut ovat herkimpiä vaihtamaan puoluetta eli loikkaamaan. Vuoden 2012 kuntavaaleissa valituista valtuutetuista 112 on tämän kevään vaaleissa toisen puolueen ehdokkaana samassa kunnassa.

Kokoomuslaisia on loikannut 51 ja keskustalaisia 49.

Lähes joka kymmenes eli 9,4 prosenttia perussuomalaisten valtuutetuista on vaihtanut ryhmää. Kristillisdemokraattien valtuutetuista on loikannut vajaat viisi prosenttia. Kokoomuksen ja vasemmistoliiton valtuutetuista on loikannut vajaat kolme prosenttia.