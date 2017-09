HS: Suomeen saattaa jäädä tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita

Syynä tähän on se, ettei Suomen ja Irakin välillä ole palautussopimusta. Näin ollen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä voidaan palauttaa Irakiin suurissa määrin vain, jos he suostuvat siihen vapaaehtoisesti.

Suomeen on tullut paljon irakilaisia turvapaikanhakijoita, joista iso osa on saanut kielteisen päätöksen. Viimeisen vuoden aikana Maahanmuuttovirasto on tehnyt 10 000 irakilaista koskevaa turvapaikkapäätöstä, joista lähes 7 000 on ollut kielteisiä.

– On mahdollista, että lähitulevaisuudessa Suomessa on jopa 5 000–6 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta, jotka eivät halua palata, sanoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Helsingin Sanomille.

Hänen mukaansa viime vuoden lopulta lähtien poliisi on ilmoittanut vastaanottokeskuksille 850 ihmisestä, joiden palauttaminen ei ole onnistunut. Heistä yli 600 ei saa enää asua vastaanottokeskuksessa eikä heidän olinpaikastaan ole tietoa. Nuutisen mukaan osa on todennäköisesti lähtenyt maasta, osa oleskelee maassa laittomasti.

Vastaanottojärjestelmän piirissä on tällä hetkellä noin 15 000 turvapaikanhakijaa, joista noin 11 000 on saanut kielteisen päätöksen. Iso osa heistä on valittanut päätöksestä.