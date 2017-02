Venäjän lainsäädännön mukaan jokainen Venäjän kansalainen on velvollinen auttamaan maan turvallisuusviranomaisia.

Ulkoministeriö on hiljattain perunut jo myönnetyn työpaikan hakijalta, koska tällä on Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus. HS:n kuulemalla puhelutallenteella ulkoministeriön virkamies sanoo, että perumisen syy on nimenomaan Venäjän kaksoiskansalaisuus.

Hakija kertoo nauhoittaneensa keskustelun oman oikeusturvansa takia, koska hän ei saanut päätöksestä kirjallisia perusteluja.

Virkamies tarkentaa nauhoitteella syyksi, että Venäjän kansalaisiin voi kohdistua vaikuttamisyrityksiä Venäjän valtion suunnalta. Virkamies viittaa Venäjän lainsäädäntöön, joka ei hänen mukaansa käytännössä tunne kaksoiskansalaisuutta.

Venäjän lainsäädännön mukaan jokainen Venäjän kansalainen on velvollinen auttamaan maan turvallisuusviranomaisia.

Virkamiehen mukaan päätöksessä perua työpaikka on kyse ministeriön omasta käytännöstä Venäjän kaksoiskansalaisten suhteen.

Kyseisessä tapauksessa työnhakija oli jo valittu tehtävään, mutta ulkoministeriö perui päätöksen kuultuaan kaksoiskansalaisuudesta. Virkamies kertoo tallenteella, että paikka olisi myönnetty, jos hakijalla ei olisi Venäjän kaksoiskansalaisuutta.

Kyseisessä tehtävässä ei käsitellä arkaluontoisia tietoja. Ulkoministeriö perui työtehtävän tekemättä hakijasta turvallisuusselvitystä.