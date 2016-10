HS: Itärajan yli tulleilla paljon ilmeisen perusteettomia turvapaikkahakemuksia

Helsingin Sanomat kertoo, että viime talvena Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen kautta saapuneiden turvapaikanhakijoiden oleskelulupahakemuksista 58,6 prosenttia on saanut kielteisen ja 23,1 prosenttia myönteisen päätöksen.

Kyseisiltä rajanylityspaikoilta saapui yhteensä marras–helmikuussa noin 1 750 turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttovirasto on antanut päätöksen 1 480:lle.

Noin viidennes hakemuksista on tähän mennessä käsitelty nopeassa menettelyssä ilmeisen perusteettomina. Itärajalle jätettyihin hakemuksiin on annettu kielteinen päätös selvästi useammin kuin turvapaikkahakemuksiin keskimäärin.

"Syynä on, että hakijaprofiili on erilainen. Itärajan yli tuli paljon monipuolisemmin erilaisia hakijoita kuin mitä on tullut muita reittejä. Hakijoita tuli paljon esimerkiksi Bangladeshista, Pakistanista ja Intiasta eli maista, joista ei yleisesti ole paljoa hakijoita tullut", sanoo tulosalueen johtaja Antti Lehtinen maahanmuuttovirastosta HS:lle.

Etenkin intialaisten hakemuksia on käsitelty ilmeisen perusteettomina. Syyrialaisille ei sen sijaan ole annettu yhtään kielteistä päätöstä.

Lapin rajanylityspaikoille saapuneet turvapaikanhakijat edustivat kaikkiaan 37 kansalaisuutta. Suurin osa saapui Afganistanista (685), Intiasta tuli 194 ja Syyriasta 159. Nepalista ja Bangladeshista tuli kummastakin noin 90, Irakista ja Iranista molemmista noin 75.

Lapin rajavartiosto on käynnistänyt kaikkiaan 170 esitutkintaa laittomasta maahantulon järjestämisestä sekä kaksi esitutkintaa törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä itärajan tilanteen johdosta.