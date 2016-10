HS: Isisin riveihin lähteneet suomalaiset tuomitsevat iskut läntisiin kohteisiin

Helsingin Sanomat kirjoittaa lauantaina tutkimuksesta, jossa tarkastellaan Suomesta Syyrian ja Irakin konflktialueille lähteneitä suomalaisia. Tutkimuksessa pyrittiin etsimään syitä siihen, miksi ja miten suomalaisia musliminuoria on onnistuttu houkuttelemaan Syyriaan ja Irakiin sotimaan.

Tutkimuksen tulosten mukaan Suomessa radikalisoituminen "ei ole lopullista ideologian omaksumista, vaan prosessi, jossa nuoret rakentavat uskonnollisia kantojaan." Lähtemiseen liittyy vahvasti tarve auttaa muslimeja, mutta monien henkilöiden lähtö oli tapahtunut puutteellisen tiedon varassa.

Tutkimuksen mukaan lähtijät eivät ole olleet syrjäytyneitä, vaan heille on ominaista aktiivisuus opinnoissa, islamilaisissa järjestöissä ja työelämässä.

Moni tutkimukseen haastatelluista oli sitä mieltä, että Isisin toiminta on kääntynyt itseään vastaan ja että he ovat pettyneitä liikkeen toimintapoihin. Ymmärrystä eivät saaneet esimerkiksi aseelliset iskut läntisiä kohteita vastaan. Tuomitseminen on haastateltujen joukossa yksimielistä.

Tutkijat eivät löytäneet Suomesta järjestelmällistä rekrytointia tietoverkoista. Sosiaalisen median kautta tuttujen rekrytoimista pidettiin kuitenkin todennäköisenä, vaikkei sitä voitu todentaa.

Lähtijöiden profiilit olivat tutkijoiden mukaan hyvin erilaisia. Henkilöt ovat asuneet eri puolilla Suomea, heidän koulutustasonsa on erilainen ja he edustavat eri kansallisuuksia ja etnisiä ryhmiä.