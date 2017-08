Professori pitää HS:ssa hybridikeskuksen resursseja liian pieninä

Euroopan hybridiosaamiskeskus aloittaa pienellä miehityksellä. Väkeä on alkuun alle kymmenen. Vuodenvaihteen jälkeen vahvuuden pitäisi nousta reilusti yli kymmeneen henkilöön.

Jarno Limnéllin mielestä aloittavan keskus aloittaa täysin alimitoitettuna sille asetettuihin odotuksiin verrattuna.

– On tietysti hyvä, että on odotuksia. Mutta kovin suuret ne ovat verrattuna siihen, minkä kokoinen keskus on nyt syntymässä, hän sanoo Helsingin Sanomissa.

Limnéll muistuttaa, että kyberturvallisuus ja hybridi-ilmiöt ovat hyvin vahvasti EU:n ja Nato-johtajien agendalla.

– Maailmalla tälle keskukselle on ladattu hyvin suuria odotuksia. Keskuksen rahoitus pitäisi vähintään kaksinkertaistaa, ja sille pitää tietoisesti rakentaa merkittävän toimijan rooli, hän katsoo.

Limnéll muistuttaa, että hybridikeskuksen pitäisi tiivistää EU:n ja Naton yhteistyötä, arvioida terrorismia, Venäjän toimintaa, konsultoida ja harjoittaa strategista tutkimusta.

– Hybridikeskus tarjoaa Suomelle todella merkittävän mahdollisuuden nostaa turvallisuuspoliittista profiilia. Kyllä se edellyttää, että myös panostamme keskukseen vahvasti. Jo ensimmäiset vuodet näyttävät aika lailla, mihin suuntaan hybridikeskus kehittyy. Siksi siihen kannattaisi juuri nyt satsata, Limnéll lisää.

Keskuksen johtaja Matti Saarelainen uskoo, että työnäytöt varmistavat riittävät resurssit.

– Rahantarve on sidoksissa meille annettuun työohjelmaan. Haluamme tietysti heti näyttää, että meihin kannattaa satsata ja meistä on hyötyä. Jos onnistumme, saamme enemmän tehtäviä ja sitä myöden lisää rahaa, hän sanoo HS:lle.