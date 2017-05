HS-gallup: Kok 20,6, Sdp 18,7, Kesk 17,7, Vihr 14,3

Tuoreen Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan kolmen suurimman puolueen kannatusjärjestys on säilynyt ennallaan: Kokoomus saisi suurimpana puolueena nyt 20,6 prosentin kannatuksen. Toisella sijalla olevaa oppositiopuolue SDP:tä kannattaa 18,7 prosenttia.

Pääministeripuolue keskustan kannatus on pudonnut viiden vuoden takaisiin lukemiin. Keskustaa äänestäisi nyt 17,7 prosenttia.

Vihreiden nousu jatkuu edelleen, eikä tuleva puheenjohtajavaihdos ole näyttänyt vaikuttavan siihen kielteisesti. Vihreät ovat neljännellä sijalla 14,3 prosentin kannatuksellaan.

Osuus ylittää sekä kuntavaalituloksen että huhtikuussa viimeksi mitatun eduskuntavaalikannatuksen kahdella prosenttiyksiköllä.

Muiden puolueiden kannatus­lukemien muutos kuukaudessa on pienempi. SDP on menettänyt suosiotaan verrattuna sekä kunta­vaaleihin että edelliseen eduskuntavaalimittaukseen. Kokoomuksen suosio on hieman noussut kuukaudessa.

Perussuomalaisten kannatus nousi hieman kuntavaaleihin verrattuna. Puolue on sijalla viisi 9,4 prosentin kannatuksella.

Vasemmistoliittoa äänestäisi 8,6 prosenttia vastaajista.

Niiden osuus, jotka eivät äänestäisi lainkaan tai eivät osanneet tai halunneet sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät nyt eduskuntavaaleissa, oli 29 prosenttia, kun pitkän ajan keski­arvo on noin kolmannes. Varmimpia kannastaan olivat tällä kertaa vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajat.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Siihen haastateltiin 2 244 ihmistä 24.4.–19.5.2017.

Kysely edustaa Manner-Suomen äänestysikäistä väestöä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin suurimpien puolueiden kohdalla.