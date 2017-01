HS puheenjohtajakisan kulisseissa: "SDP:n kriisi kaikkea muuta kuin ohi"

Helsingin Sanomat kirjoittaa sunnuntaina SDP:n puheenjohtajakisan kulisseista, joissa lehden mukaan "pelataan kovaa peliä". HS:n haastattelemien demariaktiivien mukaan puolueen sisäinen kriisi on "kaikkea muuta kuin ohi", vaikka puolue porskuttaa gallupien kärjessä.

Helsingin Sanomien artikkeli perustuu arvioihin ja ehdokkaiden haastatteluihin, jotka on tehty kahden ensimmäisen puheenjohtajakiertueen tilaisuuden yhteydessä. Demareiden puheenjohtajakampanjan kierros alkoi Kuopiosta ja jatkui Jyväskylään lauantaina 7. tammikuuta. Lisäksi lehti kertoo haastatelleensa yli kahtakymmentä puolueen toiminnassa mukana olevaa henkilöä.

Tämänhetkisen puheenjohtajan Antti Rinteen on arvioitu onnistuneen palauttamaan puolueen kannattajiksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat käyneet välissä äänestämässä perussuomalaisia. Kyseessä on pääasiassa työntekijöistä ja eläkeläisistä koostuva ryhmä.

Rinteen ensimmäiseksi haastajaksi lähtenyttä ensimmäisen kauden kansanedustaja Timo Harakkaa arvioidaan puolestaan "toiveeksi jostain enemmästä", ei ainoastaan tyytymättömyydeksi istuvaa puheenjohtajaa kohtaan. Kuitenkin taustahaastatteluissa nousee Helsingin Sanomien mukaan epäilyksiä sen suhteen, että Harakka on verrattain tuore demari ja hänen osaamistaan pidetään vielä ohuena.

”En pidä henkilöistä, jotka tulevat yhteisöön sillä asenteella, että laskeuduin taivaasta teidän luoksenne ja kerron nyt, miten asiat olisi pitänyt hoitaa”, toteaa nimettömänä pysyttelevä kansanedustajakollega Helsingin Sanomille.

Lisäksi kritiikkiä kirvoittavat Harakan jäsenyys vihreissä parinkymmenen vuoden takaa sekä SDP:tä arvostelleet lehtitekstit.

Helsingin Sanomien haastattelemien sisäpiiriläisten mukaan kannatuksen nousu gallupeissa ei ole vain Antti Rinteen ansiota. Lisäksi häntä arvostellaan siitä, että hän "hylkäsi sen poliittisen projektin, jonka asialla hän esiintyi vuonna 2014" kisatessaan silloista SDP:n puheenjohtajaa Jutta Urpilaista vastaan. Sisäpiirin mukaan puolueen johtaminen on "näyttäytynyt todella kaoottisena".

Rinnettä puolustellaan sillä, että demarileirissä esiintyy edelleen jännitteitä, minkä takia johtaminen on haastavaa. Lisäksi puolueen rahavarat ovat vaalitappion jälkeen olleet niukat.

Juuri ennen loppiaista kisaan ilmoittautunutta kansanedustaja Tytti Tuppuraista luonnehditaan artikkelissa valtakunnallisesti vielä tuntemattomaksi. Hänelle uskotaan löytyvän kannatusta niiden joukosta, jotka ovat edelleen katkeroituneita Jutta Urpilaisen syrjäyttämisestä kaksi vuotta sitten.

Jutussa nousee esiin myös demareiden "koneiston" tilasta, jota moititaan ikääntyneeksi ja sisäänpäin kääntyneeksi. Puoluesihteeri Reijo Paananen ei saa myöskään kiitosta.

Erään demarivaikuttajan mukaan suurimmat ongelmat eivät koske sitä, kuka on puheenjohtaja tai puoluesihteeri. Puolueen ongelmat ovat se, ettei puolueella "ole minkäänlaista visiota yhteiskunnan tulevaisuudesta." Toinen ongelma on "järjestörakenne, joka on edelleen rakennettu 70-luvun jättipuolueen mukaan."

Helsingin Sanomat tuo esille myös puolueen sisäisen kitkan, joka liittyy eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmaniin ja konkaripoliitikko Eero Heinäluomaan. Rinteen tukija kertoo lehdelle, että Heinäluoma ja Lindtman "yrittivät saada Rinteen luopumaan jatkokaavailuistaan". Lindtman oli HS:n mukaan kertonut Rinteelle harkitsevansa tämän haastamista.

Tämän jälkeen sekä Heinäluoma että Lindtman "pelattiin pelistä". Tähän liittyy olennaisena niin sanottu listakohu, jossa Lindtman oli toimittanut puhemiehille listoja SDP:n kansanedustajista, joille voi jakaa puheenvuoroja kyselytunnilla. Rinne tuomitsi toiminnan ja kiisti tienneensä listoista, minkä jälkeen hänen arvioidaan saaneen tukea entisiltä Urpilaisen kannattajilta.

SDP:n puoluekokous järjestetään helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Lahdessa.