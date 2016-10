Asukas sai vuokrailmoituksen omasta asunnostaan ‒ HS: Huijausepäilyjä joka viikko

Helsinkiläinen Joonas Pekkanen kertoo Helsingin Sanomille saaneensa sähköpostiinsa Oikotie-palvelusta ilmoituksen hienon näköisestä kaksiosta, jota tarjotaan vuokralle. Ilmoitus oli hämmentävä, sillä se koski Pekkasen omaa asuntoa, johon hän ei ole etsimässä vuokralaista.

‒ Todennäköisesti Pekkasen asunto ja Oikotie ovat joutuneet huijauksen välikappaleiksi, arvelee Oikotien asuntoliiketoiminnan johtaja Mikko Ristimäki.

Oikotien vahti lähettää Pekkaselle viestin, jos samaan taloon tulee vuokra-asunto tarjolle. Pekkasen asunnosta on kuvia netissä, koska hän vuokraa asuntoaan Airbnb:ssä, josta huijari on saanut kuvat käyttöönsä.

Ristimäen vastaavat tapaukset ovat todellinen maanvaiva ja ammattimaista toimintaa.

‒ Kun joku saadaan blokattua, tulee aina uusi. Me saamme joka viikko useita ilmoituksia huijausepäilyistä, Ristimäki sanoo.

Niistä ilmoittavat sekä huijatuksi tulleet ihmiset että sellaiset, jotka muuten vain huomaavat epäilyttävän vuokra-asunnon.

Ristimäki tuntee hyvin huijareiden logiikan: näiden tarkoitus on saada vuokra-asunnon tarvitsija maksamaan vuokravakuus. Mitään näyttöjä huijausasunnoista ei tietenkään järjestetä, eikä asuntoja välttämättä ole edes olemassa.

‒ Jos asunnon etsijällä on kiire, hänelle saatetaan luvata asunto, kun hän vain maksaa vakuuden. Huijarit skannaavat verkkosivustoja ympäri maailman ja myös meillä. Niiltä he kopioivat talteen ilmoituksia ja kuvia, joilla he myöhemmin houkuttelevat ihmisiä, Ristimäki sanoo.

Hänen mukaansa huijareita on ympäri maailmaa.

‒ Niitä tulee kaikista maanosista, Aasiasta, Afrikasta, Lähi-idästä, Venäjältä ja Etelä- ja Pohjois-Amerikasta. Ja varmasti myös Suomesta, mutta isommassa mittakaavassa ulkomailta.

Oikotie on Ristimäen mukaan tehnyt poliisille muutamia tutkintapyyntöjä, mutta lähtökohtaisesti palvelu ei voi tehdä rikosilmoituksia uhrien puolesta.

‒ Uhrin näkökulmasta se on petos, joten suosittelemme rikosilmoituksen tekemistä, Ristimäki sanoo.