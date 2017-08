Viranomaiset HS:lle: Rikolliset käyttävät turvapaikkajärjestelmää törkeästi hyväksi

Turvapaikkamenettelyn hyödyntäminen koskee keskusrikospoliisin mukaan etenkin valkovenäläisiä ja georgialaisia maasta toiseen liikkuvia omaisuusrikollisia.

– Liikkuvat valkovenäläisrikolliset hyödyntävät hyvin usein turvapaikkamenettelyä, mikä tarjoaa mahdollisuuden edulliseen majoittumiseen ja moniin muihin palveluihin. Myös valtaosa rikoksista epäillyistä georgialaisista on Suomessa turvapaikanhakijoina, kertoo Helsingin Sanomille rikoskomisario Minna Laukka krp:stä.

Alkuvuonna georgialaisepäiltyjä on Suomessa kirjattu noin 50 varkaustapaukseen ja 60 näpistykseen. Valkovenäläisiä epäiltyjä on viime vuosina kirjattu epäiltyinä 60–150 varkausrikokseen vuosittain. Lisäksi ilmi on tullut saman verran näpistystapauksia.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo vahvistaa krp:n kuvaileman ilmiön.

– Tietyistä valtioista tulee yksittäisiä hakijoita, joilla ei ole perusteita turvapaikkaan eikä heihin kohdistu kotimaassaan minkäänlaista vainoa. Prosessin ajan sitten tehdään niin paljon omaisuusrikoksia kuin ehditään, Repo kertoo.

– Ei tämä kivalta tunnu, että järjestelmää käytetään tällä tavalla törkeästi hyväksi, hän lisää.

Tänä vuonna on tehty noin 40 Georgian kansalaista koskevaa turvapaikkapäätöstä, ja niistä kaikki ovat olleet kielteisiä. Valkovenäläisiä koskevia päätöksiä on tehty noin 30, ja myös ne ovat olleet kielteisiä.