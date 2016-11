"Raivokasta liioittelua" – ekonomisti paljasti SDP:n lipsahduksen

– Toiveena lienee, se että kun möykkää pitää tarpeeksi, kansalaiset eivät huomaa ettei hyviä ideoita tai todellisia vaihtoehtoja ole tarjolla, Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen toteaa blogissaan.

Hän ruotii kirjoituksessaan SDP:n vaihtoehtobudjettia ja puolueen esittämiä väitteitä siitä, että nykyisen hallituksen politiikka eriarvoistaa suomalaisia. Vaihtoehtobudjetti löytyy tästä.

Pursiaisen mukaan SDP ei esitä mitään täsmällistä väitteen tueksi. Lähteenä käytetään tosin tilastoa, joka koskee gallupia, jonka mukaan suomalaiset ovat ”huolissaan” tuloeroista.

Heikki Pursiaisen mukaan luvut osoittavat totuuden.

– SDP:n varjobudjetin ja hallituksen ihan oikean budjetin välinen ero on puolestaan niin pikkiriikkinen, että sitä on paljaalla silmällä vaikea edes huomata. On siis täysin naurettavaa väittää, että SDP:n politiikka olisi tuloeromielessä jotenkin merkittävästi erilaista kuin hallituksen.

Hän viittaa Nordean ekonomistin Olli Kärkkäisen ja eduskunnan tietopalvelun laskelmiin. Niiden avulla ”SDP:n lipsahdus” voidaan Pursiaisen mukaan onneksi korjata.

Laskelmat osoittavat, ettei hallituksen politiikka eroa merkittävästi edellisen hallituksen politiikasta ja ettei se ole lisännyt tulonjaon epätasaisuutta. Niiden perusteella tuloerot eivät myöskään muuttuisi merkittävästi jos SDP pääsisi valtaan ja vuoden 2017 budjetti olisikin puolueen ehdottama vaihtoehtobudjetti.

Heikki Pursiainen havainnollistaa asiaa kuvalla. Siinä Kärkkäinen on laskenut, miten tuloerot olisivat kehittyneet, jos mikään muu kuin hallituspolitiikka ei olisi vaikuttanut niihin. Kuva löytyy tämän linkin takaa.

– Punainen viiva kuvaa edellisen hallituksen politiikkaa, siis sen jossa demarit olivat valtiovarainministeripuolue. Musta viiva kuvaa nykyistä patamustaa porvarihallitusta. Hallituksen toimien vaikutuksen lisäksi vuodelle 2017 on piirretty punaisella SDP:n varjobudjetin vaikutus tuloeroihin. Lähteenä on eduskunnan tietopalvelun SDP:lle tekemä laskelma, Pursiainen selvittää.

Hänen mukaansa kuvasta nähdään täysin selvästi, että nykyisen hallituksen politiikka on ollut tuloeromielessä lähes täsmälleen samanlaista kuin edellisen hallituksen. Väitteet tuloeroja merkittävästi lisäävästä politiikasta eivät tutkijan mukaan pidä paikkaansa.

– Sosiaalidemokraattien oppositiopolitiikan ytimessä näyttääkin olevan mikroskooppisten politiikkaerojen raivokas liioittelu, Heikki Pursiainen sanoo.