"Ympäristöpolitiikalla tapetaan maaseutu. Hyvin selkeä homma."

Eduskunnan budjetista käymän palautekeskustelun viimeisen illan eniten puhuttaneen puheenvuoron piti keskustan Hannu Hoskonen. Hän ryöpytti ympäristöministeriön pääluokan keskustelussa erityisesti vihreitä.

Hannu Hoskonen aloitti kiittämällä vihreää eduskuntaryhmää ja oppositiota "suuresta, ansiokkaasta paljastuksesta, kun te hyökkäsitte tässä maaseudun jätevesiasetusasiassa maaseudun ihmisten kimppuun ja uhkasitte ja pelottelitte ihmisiä - edustaja (Satu) Hassi kunnostautui tässä asiassa ympäristövaliokunnan puheenjohtajana - että koko Itämeri pilaantuu, kun ne maaseudun jätevedet valuvat tuonne Itämereen ja pilaavat koko maailman".

– Kyllä Naarvan mummon pissa kamalaa myrkkyä on, sillä varmaan ydinvoimalakin viikkotolkulla pyörisi, kun se tuntuu vaikuttavan tänne Itämereen asti, mutta silmät te ummistatte aivan sokeasti siltä, että valtavat jättiristeilijät, joita Helsinkiin toivotaan koko ajan lisää, laskevat kaikki tavaransa suoraan Itämereen.

– Samaan aikaan te hyväksytte hiljaa sen, että Pukinmäen vedenpuhdistamosta joka kevät satoja tuhansia kuutioita sitä ihteään lasketaan Vantaanjoen kautta Suomenlahteen ja Itämereen — se ei teitä häiritse yhtään, Hannu Hoskonen pauhasi.

Hoskosen mukaan vihreiden ja opposition motivaatio on "käyttää ympäristöpolitiikkaa maaseudun tappamiseen. Hyvin selkeä homma".

Sdp:n Riitta Myller huusi tähän välihuutona "jotain tolkkua!".

Hannu Hoskonen jatkoi toteamalla, että "pannaan sellaiset säännöt pystyyn, että maaseudulla asuminen kerta kaikkiaan tehdään mahdottomaksi ja keskitetään kaikki tänne". Hänen mukaansa vihreillä ja oppositiolla on omassatunnossa myös jätevesiasetuksen kokoinen reikä.

Vihreiden Satu Hassi kysyi välihuudolla "onko teillä joku asia-argumentti?".

Toisessa yhteydessä Hoskonen määritteli eurooppalaisen luonnonsuojelun. Hänen mukaansa se tarkoittaa sitä, että Euroopassa suojellaan joku pieni kohde ja elämä ympärillä jatkuu normaalisti, mutta Suomessa jos löytyy "suojelukohde, niin 100 000 hehtaaria ympäriltä suojellaan ja sillä alueella ei saa sitten tehdä mitään".

Vihervyöhyke on olemassa

Hannu Hoskonen siirtyi kaavoitukseen. Hänen mukaansa ympäristöministeriö on ajamassa käsitettä "vihervyöhyke", viheryhteys.

– Sillä perusteella valittavat luontojärjestöt nyt, että kaavaa ei saa hyväksyä. Saatiin rakentaminen pysäytettyä, että saadaan maakuntakeskus kasvamaan vieläkin suuremmaksi. Nouskaapa lentokoneeseen, rakkaat ystävät, ensi kesänä ja katsokaa, missä se viheryhteys on: Kontiolahden taajaman yli melkein lentää huomaamatta, näkemättä ollenkaan mitään muuta kuin vihreää metsää. Viheryhteys on olemassa, ja te siellä niille ihmisille pelottelette, että kohta viheryhteys katkeaa.

– Se ainut yhteys, mikä katkeaa, on loogisen ajattelun kyky, kun te maaseudun ihmisiä ajattelette. Toivoisin, että jonain päivänä järki voittaisi teidänkin ajatusmaailmassanne, Hannu Hoskonen sanoi.

Seuraavana keskustan kansanedustajalla oli mielessään saimaannorppa. Se on hänen mukaansa aivan uniikki laji, joka tulee säilyttää.

– Mutta mitä tämä nykyinen ympäristöpolitiikka tekee? Meillä on metsäpeura, joka on todella uhanalainen ja joka varmasti tulee kuolemaan sukupuuttoon seuraavien viiden vuoden aikana. Susia te suojelette hirmuisella innolla. Niitä on niin valtavasti, että metsäpeurat kuolevat Suomessa sukupuuttoon. Suomenselän alueella oleva populaatio ja Kuhmossa oleva populaatio, kaksi porukkaa, on kohta syöty loppuun, ja teitä se ei häiritse ollenkaan, mutta valtavaa määrää susia pitää suojella.

Hoskosen mukaan sataa prosenttia alueita ei voida suojella.

– Ei Suomen metsien käyttö uhkaa Suomen metsiä. Sitä uhkaa tuo teidän vihervasemmistolainen asenteenne, jolla olette tuhoamassa suomalaisen metsienkäytön ja sitä kautta olette tuhoamassa tämän maan elintason. Mitäs sitten tehdään? Pyöritelläänkö sitten peukaloita ja pyydetään apua noilta suurilta rahalaitoksilta? Epäilenpä, että me emme ole kovin houkutteleva kohde sinä päivänä.

Kansanedustaja totesi, että "jos te joka paikassa olette lyömässä kapulaa rattaisiin, milloin jätevesiasetuksella, milloin kaavoituksella, milloin erilaisilla suojeluohjelmilla ja uhanalaisilla lajeilla, joita te ette näköjään itsekään tiedä, missä se uhanalainen laji on".

– Suojelkaa nyt edes se metsäpeura, aloitetaan siitä.

Istuntosalista merkittiin pöytäkirjaan välihuudot "kyllä oli tormakka puhe" ja "olipas tiukka puhe". Keskustan Mikko Savolan mukaan "edustaja Hoskonen ei jätä ketään kylmäksi, kun hän puhuu".