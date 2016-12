Holipompeli, rotvalli, äite - Aamulehti äänestyttää kauneinta tampereenkiältä

Aamulehden Moro etsii kauneinta Tampereen kiälen ilmaisua. Tarjolla on 32 valittua ehdokassanaa.

Sanat ovat:

* eisevväliä

* anskattoony

* ernomane

* hampparivväärä

* hanu

* holipompeli

* humanteri

* jaamääkö

* kasapäite

* kekkeruusi

* keskukaupunki

* kyä

* lastiikka

* lekendraarine

* lutata

* maksra

* moro

* musta

* nääs

* onnikka

* paskysye

* pipa

* polkusimet

* putu

* rohee

* rotvalli

* rätyne

* sannyssi

* tiatteri

* tyävis

* valkku

* äite

Holipompeli on halpa drinkki ja kekkeruusi on epäluotettava hepsankeikka. Rotvalli on jalkakäytävän reunakivi. Humanteri on pelimies ja hanu on reilu jätkä.