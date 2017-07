Hoas: Näin siirtyminen yleisen asumistuen piiriin vaikuttaa opiskelijan talouteen

Opiskelijoiden asumistuki muuttuu 1. elokuuta alkaen, kun opintotuen asumislisä poistuu ja opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Hoasin mukaan muutoksella on useita vaikutuksia opiskelijoiden arkeen.

Ensinnäkin asumiseen tarkoitetun tuen määrä kasvaa. Tähän asti opiskelijat ovat saaneet opintotuen asumislisää, joka on suuruudeltaan enintään 210 euroa kuussa. Siirtyminen yleiseen asumistukeen kasvattaa tuen määrää 290–406 euroon kuukaudessa. Noin puolet opiskelijoista saa asumiseensa tukea aiempaa enemmän.

– Eniten muutoksesta hyötyvät yksin asuvat opiskelijat. Heistä jopa 80 prosenttia saa elokuusta alkaen aiempaa enemmän tukea, arvioi Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio säätiön tiedotteessa.

Muutos ei koske ulkomailla opiskelevia. Esimerkiksi vaihto-opintoja ulkomailla suorittaville maksetaan jatkossakin opintotuen asumislisää.

Toiseksi Hoas muistuttaa, että samassa taloudessa asuvien tulot vaikuttavat tuen määrään. Yleinen asumistuki myönnetään aina ruokakuntakohtaisesti. Kela laskee ruokakunniksi kaikki samalla vuokrasopimuksella samassa asunnossa asuvat henkilöt. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteisen asunnon jakavien kaverusten tai pariskunnan yhteenlasketut tulot ratkaisevat asumistuen määrän.

– Kaveriasunnossa tai jaetussa asunnossa asuvien opiskelijoiden kannattaa jatkossa solmia erilliset vuokrasopimukset. Hoasilla näin tehdään automaattisesti jo nyt, Tarhio kertoo.

Ruokakunnan tulojen lisäksi tuen määrään vaikuttaa asuinpaikka.

Kolmanneksi Hoas huomauttaa, että yleisen asumistuen saaminen ei edellytä päätoimista opiskelua. Opintotuen asumislisä on sidottu suoritettujen opintopisteiden määrään. Tuki voidaan siis lopettaa, jos opiskelija ei ole suorittanut riittävästi opintoja vuoden aikana. Yleinen asumistuki sen sijaan ei ole riippuvainen opintojen etenemisestä.

Neljäs tärkeä muutos Hoasin mukaan on se, että tukea maksetaan jatkossa myös kesäkuukausilta. Opintotuen asumislisää ei ole automaattisesti maksettu kesäkuukausilta, vaan se on täytynyt hakea erikseen. Tuen saaminen on edellyttänyt, että opiskelija suorittaa kesän aikana tietyn määrän opintopisteitä. Yleinen asumistuki myönnetään aina koko vuodeksi.

Viidenneksi Hoas arvioi, että vapaiden markkinoiden asuntojen vuokrat saattavat nousta. Tukien nousulla on ollut tapana näkyä markkinoilla vuokratason nousuna. Tarhion mukaan on mahdollista, että opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin nostaa vapailla markkinoilla olevien asuntojen vuokria etenkin yliopistokaupungeissa.

– Hoasilla lähtökohtana on edullinen opiskelija-asuminen, joten meillä vuokrataso ei kohoa kysynnän lisääntymisen tai tukien muutosten seurauksena. Asuntojemme vuokrat ovat jo tälläkin hetkellä noin 30 prosenttia markkinahintoja edullisempia, Tarhio kertoo.

Asuntoja Hoasilla on yli 9 200, ja asukkaita noin 18 000.