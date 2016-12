Helsinki tilaa Transtechilta uusia raitiovaunuja ja Raidejokeri-vaunuja

HKL ja Transtech allekirjoittivat Artic-vaunuhankintaa koskevan sopimuksen ja pikaraitiovaunuja koskevan aiesopimuksen keskiviikkona. Vaunut valmistetaan Transtechin Otanmäen tehtaalla Kainuussa. Transtech on Skoda Transportation Groupia

– Kokemuksemme Artic-vaunuista ovat olleet hyvin positiivisia, ja arvostamme Transtechin asiakaslähtöistä toimintaa, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski tiedotteessa.

HKL:n mukaan vaunut soveltuvat hyvin raitiotieverkon vaatimuksiin ja pohjoisiin ilmastollisiin olosuhteisiin. Vaunumalli on todettu teknisesti onnistuneeksi, eikä sen testi- ja matkustajakäytössä ole havaittu ongelmia.

Uusia raitiovaunuja hankitaan 20 kappaletta. Niissä on matalat lattiat, ja ne ovat 27,4 metriä pitkiä. Vaunujen kokonaiskustannus on enintään 57,3 miljoonaa euroa.

Artic-vaunuja on tällä hetkellä liikenteessä jo 14 kappaletta, ja niitä on nykyisen sopimuksen perusteella tulossa yhteensä 40 kappaletta. Lisähankinnan jälkeen vaunuja on yhteensä 60.

Samassa yhteydessä solmittiin Transtechin kanssa aiesopimus Raide-Jokerin kaluston hankinnasta. 29 vaunun kokonaiskustannus on enintään 95,2 miljoonaa euroa.

Raide-Jokerin eli Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen yhdistävän pikaraitiolinjan rakentaminen on juuri lähdössä käyntiin. Vaunut ovat kahteen suuntaan ajettavia ja 34 metriä pitkiä. Vaunut ovat HKL:n mukaan mahdollisimman hyvin yhteensopivia nykyisen raitiotieverkon ja Artic-vaunujen ensimmäisen hankintaerän kanssa.

– Raitiovaunun elinkaari on noin 40 vuotta. Seudun liikennejärjestelmä on tällä aikajänteellä kehittymässä vahvasti raidepainotteisempaan suuntaan. Nykyinen raitioverkko ja uudet pikaraitiotiet ovat tämän mukaisesti laajenemassa yhdeksi kokonaisuudeksi. On tärkeää, että hankittavat vaunut ovat hyvin soveltuvia sekä nykyisen raitioverkon haasteellisiin ominaisuuksiin että suunniteltaville uusille pikaraitioteille, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Raide-Jokerin vaunu poikkeaa nykyisistä HKL:n raitiovaunuista kahteen suuntaan ajettavuutensa ja pituutensa osalta. Lisäksi vaunussa kokeillaan keskimmäisen vaunuosan niiausjärjestelmää, joka mahdollistaisi aiempaa paremman esteettömän kulun vaunuun. Ominaisuuden käytöstä tulevaisuudessa päätetään kokemusten myötä.

Vaunujen hankinta-aikataulu on suunniteltu niin, että HKL tilaa aluksi yhden prototyyppivaunun, jolla liikennöidään Helsingin kantakaupungin rataverkolla. Prototyyppivaunun avulla saadaan käyttökokemuksia, jotka hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Prototyyppivaunu tulisi HKL:n käyttöön kesällä 2019.