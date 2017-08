Hjallis Harkimo: Näyttää härskiltä, kun johtajien omia palkkoja voi nostaa, mutta työläisten ei

Harry "Hjallis" Harkimon mielestä jokaisen yrityksen pitäisi sopia palkoista ja työajoista kykyjensä mukaan. Hän uumoilee tulevista palkkaneuvotteluista tulevan vielä vaikeammat kuin mitä on povattu. Kokoomuksen kansanedustaja nostaa ongelmina esiin sekä työmarkkinajärjestöjen liiallisen vallan, että johtajien hyvä veli -verkoston.

– Suurin ongelma tässä on, että työläisen on todella vaikea ymmärtää miljoonien vuosipalkkoja. Kun vielä samat ihmiset istuvat ristiin eri hallituksissa ja pitävät huolta toistensa palkoista ja palkkioista, voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että Suomessa on hyvä veli -verkosto, Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

– Kun nämä samat toimitusjohtajat esittävät, että Suomen kilpailukyvyn vuoksi työväen palkkoja ei saa nostaa, on päivänselvää, että näyttää härskiltä, että omia palkkoja kyllä voi nostaa, hän jatkaa.

Harkimo viittaa viime päivinä mediassa esillä olleeseen pörssiyhtiöiden johtajien palkkojen nousuun. Hänen mukaansa suurin osa suomalaisista hyväksyy 15 miljoonan euron sopimuksen hiljattain kolmeksi vuodeksi tehneen jääkiekkoilija Mikael Granlundin kaltaisten urheilutähtien tulot. Johtajien vastaavia tuloja kaikki suomalaiset eivät Hjallis Harkimon mukaan taas hyväksi.

Liikemiestaustainen Harkimo muistuttaa, että palkoista tulee enemmän verotuloja valtiolle kuin jos rahat jaettaisiin osinkoina. Lisäksi monet johtajat saavat tulospalkkausta.

– Ja aivan lopuksi: on tietysti yrityksen ja sen osakkeenomistajien oma asia, kuinka paljon he päättävät maksaa palkkaa johtajalle.

Harkimon mielestä korkeiden palkkojen syytä on silti hyvä kysyä. Hänen mukaansa on pötyä, että johtajat karkaisivat ulkomaille, jos heille maksettaisiin Suomessa vähemmän.